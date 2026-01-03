Προμηθέας-ΑΕΚ live από το «Τόφαλος» – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά

Ο Προμηθέας Βίκος Cola αντιμετωπίζει στις 18.15 την ΑΕΚ στο «Τόφαλος» και θέλει να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι οι «Προμηθείς» αναχωρούν την Κυριακή για την Αθήνα, προκειμένου τη Δευτέρα να πετάξουν για τη Γαλλία, καθώς στις 6 Ιανουαρίου παίζουν με τη Σαλόν στο πρώτο παιχνίδι των play-in του BCL.

Το pelop.gr θα σας προσφέρει την αναμέτρηση Προμηθέας-ΑΕΚ, με τον νικητή να παίρνει μικρή ώθηση στη μάχη για την κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη 4άδα της Basket League. Από τον Προμηθέα έμεινε εκτός 12άδας ο τραυματίας Πόλι Πόλιπακ (ως υπεράριθμος ξένος, καθώς υπολογίζεται κανονικά για τις μάχες με τη Σαλόν), ενώ αη ΑΕΚ δεν υπολογίζει τον Σίλβα.

Παρόντες στο «Τόφαλος» από νωρίς και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ.

Οι παρουσιάσεις των δυο ομάδων πριν από το τζάμπολ:

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας.

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:

ΑΕΚ:

Α΄ περίοδος:

Β΄ περίοδος:

Γ΄ περίοδος:

Δ΄ περίοδος:

