Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola πέτυχε μια ιστορική νίκη επί της ΑΕΚ με 84-70 και προκρίθηκε με πανηγυρικό τρόπο στον αυριανό τελικό του Super Cup στη Ρόδο, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αποψινού β΄ ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καρδίτσα.

Πρωταγωνιστής στη νίκη του Προμηθέα ήταν ο Ρομπ Γκρέι, ο οποίος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Είμαστε μια νεανική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όμορφο μπάσκετ, να δείξουμε μαχητικότητα στο παρκέ και να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες σε Ελλάδα και BCL. Δεν ξέρω αν θα βάζω σε κάθε παιχνίδι 30 πόντους, το σίγουρο είναι, όμως, ότι εγώ θα κάνω ότι μπορώ για να βοηθάω σε κάθε παιχνίδι την ομάδα μου. Θέλω να κερδίζω και να περάσω αυτήν τη νοοτροπία και στους συμπαίκτες μου».

Από την πλευρά του ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης δήλωσε τα εξής: «Το μέγιστο διάστημα στο οποίο έχουμε προπονηθεί όλοι μαζί κατά το διάστημα της προετοιμασίας, δεν είναι πάνω από 4-5 ημέρες. Ξέραμε ότι παίζουμε με μια ομάδα με πολύ καλό πρόσωπο στην επίθεση. Το παθητικό των 70 πόντων αποτελεί για εμάς ένα πολύ καλό πρόσημο. Στο Super Cup κρίνεται ένας τίτλος και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν, όμως βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη και του πρωταθλήματος και γι΄ αυτό θέλαμε να δούμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας. Πιστέψαμε σε αυτό που κάναμε. Παίξαμε με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με όπως θέλουμε να παίζουμε, όμως αυτός ο τρόπος μας έδωσε πολλά πράγματα, κυρίως στην επίθεση. Εχουμε παιδιά που διαθέτουν ποιότητα και που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο».

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ο Ρομπ Γκρέι στο πρώτο και ο Κένταλ ΜακΚάλουμ στο δεύτερο ήταν οι δύο που ξεχώρισαν από την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, η οποία έκανε καλή δουλειά στο δίποντο και είχε ψυχραιμία όταν χρειάστηκαν γερά νεύρα. Ενα γκολ-φάουλ του Μακ Κάλουμ για το 77-68 στο 38΄ ήταν αυτό που «κλείδωσε» το αποτέλεσμα, με τον Προμηθέα να παίρνει επτά από τις 11 ασίστ του από τα χέρια του Αμερικανού γκαρντ. Η ΑΕΚ, από την άλλη, δεν είχε εικόνα ανάλογη με εκείνη των προηγούμενων ημερών και η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε με την επιπολαιότητά της. Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν πολλά λάθη, οι Πατρινοί τα εκμεταλλεύθηκαν και ο Ντράγκαν Σάκοτα θα χρειαστεί χρόνο για να επεξεργαστεί όσα είδε. Ενα τρελό τρίποντο του Μπάρτλεϊ (64-66 στο 34΄) έδωσε ελπίδα στην ΑΕΚ, που είχε σε καλή κατάσταση μόνο τον Λούκας Λεκαβίτσιους και τον Κρις Σίλβα, όμως οι Προμηθείς» πήραν πανάξια τη νίκη-πρόκριση.

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σκανδαλάκης. Τα 10λεπτα: 14-24, 37-42 (ημ.), 55-61, 70-84.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλι 9 (2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Αρμς 3 (0/5 σουτ, 3/4 βολές), Σίλβα 20 (5/7 δίποντα, 10/12 βολές, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6 (6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λεκαβίτσιους 14 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κόουλμαν 4 (7 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 19 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 7 (1/7 βολές), Γκρέι 30 (7/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 12/26 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 25/33 βολές, 38 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 8 επιθετικά), 12 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 20 λάθη, 27 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 21/38 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 18/26 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 11 ασίστ, 13 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 26 φάουλ.

Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος βρέθηκαν μαζί στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για να παρακολουθήσουν τους ημιτελικούς του Stoiximan Super Cup 2025. Στο πλευρό τους ήταν ακόμα ο Ευθύμης Ρεντζιάς, γενικός διευθυντής της Stoiximan GBL και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Περισσότερα σε λίγο…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



