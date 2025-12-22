Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026

Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
22 Δεκ. 2025 12:54
Pelop News

Αν ο  προπονητής Κούρο Σεγκούρα είναι ο… Χάρι Πότερ με το μαγικό ραβδάκι στον Προμηθέα Βίκος Cola, τότε οι Ρομπ Γκρέι, Αγγελος Λάγιος και Αντώνης Καραγιαννίδης είναι αναμφίβολα οι τρεις Μάγοι με τα δώρα.
Και ιδού γιατί κάνουμε αυτήν τη σύγκριση… μέρες που είναι:
– Γκασπάρ ο Ρομπ Γκρέι είναι ο πιο… focus παίκτης του Προμηθέα αυτήν τη χρονική περίοδο. Οπως μας έλεγε χαρακτηριστικά μέλος του Προμηθέα: «Με τον Σεγκούρα δεν παίζει, πλέον, η ομάδα για τον Γκρέι, αλλά ο Γκρέι για την ομάδα».
– Βαλτάσαρ ο Αγγελος Λάγιος είναι ένα αμυντικό πολυεργαλείο. Στο παιχνίδι με τη Ρίτας Βίλνιους μπήκε στο παρκέ περίπου στο 17΄, με το σκορ στο 37-48 υπέρ των Λιθουανών και βγήκε στο 28΄ με τους «Προμηθείς» στο +13 και με το «συν-πλην» στη στατιστική του πατρινού φόργουορντ να δείχνει επάνω από το +20. Στον αγώνα, δε, με τον Πανιώνιο, όταν ο Κούρο Σεγκούρα έκανε αλλαγές… χάντμπολ, έριχνε τον Λάγιο επάνω στον Τσαλμπούρη και ο «μικρός»… μάσαγε σίδερα. Δικαιώνει σιγά-σιγά και τον Ηλία Ζούρο όταν είχε προβλέψει πριν από μερικά χρόνια ότι «ο Λάγιος είναι το μεγαλύτερο project του Προμηθέα».
– Και Μελχιόρ ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος είναι ο περσινός πυραυλοκίνητος σέντερ. Στην περίπτωσή του, μάλλον του έκανε καλό και η συμμετοχή του στην Εθνική ομάδα στα «Παράθυρα».
Φυσικά, άξιοι συγχαρητηρίων είναι και όλοι οι άλλοι παίκτες, οι οποίοι δείχνουν να έχουν βρει τους ρόλους τους στην πατρινή ομάδα. Τα καλύτερα έπονται…

