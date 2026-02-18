Προμηθέας: Οι βιασύνες λόγω Ευρώπης και το μπλέξιμο!

Πριν από καιρό, είχα γράψει ότι έκανε λάθος η διοίκηση του Προμηθέα με τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Λημνιάτη. Καθώς στην ουσία η ομάδα δεν είχε χάσει παιχνίδια με πρέπει, δεν ήταν εκτός στόχων και είχε κάποιες κακές εμφανίσεις γιατί δεν έχει τη δυνατότητα βάσει βάθους του ρόστερ της να παίζει ταυτόχρονα και στην Ευρώπη.

Αυτό για τις μικρές ελληνικές ομάδες είναι ντε φάκτο. Κραυγαλέο παράδειγμα η πρωτάρα Καρδίτσα στην Ευρώπη που συνεχίζει στους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ και είναι ουραγός στην λίγκα απρόσμενα.

Ο Προμηθέας έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς πλάνο και στόχους έχει. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει η διοίκησή του ότι πέρασαν οι εποχές που ήταν και δεύτερος ελλείψει δεύτερου! Οταν ήταν εκτός λίγκας ο Ολυμπιακός, εκτός Α1 ιστορικές ομάδες όπως Πανιώνιος και Ηρακλής και πάλευαν με τα οικονομικά τους για την επιβίωσή τους Αρης και ΠΑΟΚ.

Και στην ομάδα της Πάτρας νόμιζαν ότι είναι κυρίαρχοι ενώ δεν είχαν δυναμική και απλά ένα νοικοκύρεμα. Και βολεύονταν από την απραγία του ιστορικού Απόλλωνα που βυθιζόταν από την δικιά του διοικητική αδυναμία.

Στο δια ταύτα. Στον Προμηθέα δεν έχουν μάλλον καταλάβει ότι με την είσοδο κολοσσών σε Αρη και ΠΑΟΚ, με την επιστροφή Ολυμπιακού εδώ και μερικά χρόνια και με την πάντα δυνατή ΑΕΚ για το επιπεδό της, η πεντάδα έχει κλειδώσει.

Αλλά και η επιστροφή παραδοσιακών δυνάμεων όπως Ηρακλής και Πανιώνιος, καθιστούν και την εξάδα και τα πλέι οφ δύσκολη υπόθεση. Και απαιτούν και λεφτά και σωστές κινήσεις. Η βιασύνη αποπομπής Λημνιάτη έφερε μια πρόσκαιρη χαρά με μερικές νίκες, αλλά ο Προμηθέας μετά και την ήττα από το Περιστέρι στην Πάτρα έμπλεξε!

Οι 6 σερί ήττες είναι το καμπανάκι παραμονής κιόλας όταν κανείς δεν το πίστευε εκτιμώντας ότι είναι πεσμένος ο Πανιώνιος που ήταν στον βυθό.

Αλλά είχαμε πει ότι ο Πανιώνιος ρίχνει χρήμα και θα βρει την άκρη να παλέψει και ήδη είναι σε απόσταση μιας νίκης από τον Προμηθέα που τον νίκησε και στην Πάτρα.

Ο Προμηθέας με 6-11 ρεκόρ είναι πλέον σε κίνδυνο. Μπορεί Μαρούσι και Καρδίτσα να είναι στις 4 νίκες και Πανιώνιος και Κολοσσός στις 5, αλλά τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο.

Η διοίκηση της πατρινής ομάδας στις 2/12 ανακοίνωσε τον Ισπανό Σεγκούρα και αυτός μετά το ματς με το Περιστέρι είπε ότι ο Προμηθέας χρειάζεται να χτιστεί ξανά! Τρομερό!

Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλός προπονητής. Αλλά δεν έφερε και αποτέλεσμα. Ο Προμηθέας έχει μέσα Κολοσσό, Ηρακλή και έξω την Καρδίτσα. Και ο Κολοσσός έκανε το μπαμ της δεκαετίας στο ΟΑΚΑ με τον ΠΑΟ! Ακόμα έχει εκτός ΑΕΚ, Μύκονο, ΠΑΟΚ και μέσα τον ΠΑΟ.

Συνεπώς τρία ματς θα χτυπήσει. Αν χάσει αυτό στην Καρδίτσα που είναι τελικός και για τους Θεσσαλούς (πάλι καλά που έχει το +30 από την Πάτρα), είναι ξεκάθαρο ότι τα ματς με Κολοσσό και Ηρακλή στην Πάτρα είναι τελικοί. Φυσικά θα χτυπήσει και το ματς στην Μύκονο.

Αλλά έμπλεξε, και το διάστημα 14-21/3 (εκτός με Μύκονο και μέσα με Κολοσσό) είναι όλη η χρονιά. Συνεπώς βιάστηκε λόγω της αποτυχίας στην Ευρώπη, που ήταν όμως λογική, να πάει σε αλλαγές.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος.

