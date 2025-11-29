Προμηθέας: Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Πάτρα ο Σεγκούρα – Τι ισχύει με Μακ Κάλουμ και Πόλιπακ

Θέμα χρόνου είναι να ανακοινωθεί το «διαζύγιο» του Προμηθέα Βίκος Cola με τον Γιώργο Λιμνιάτη. Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο έμπειρος προπονητής θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με τους «Προμηθείς» να έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ισπανό Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος θα βρίσκεται, εκτός απροόπτου, στην Πάτρα στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της Βενεζουέλας, στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, στην οποία είναι προπονητής.

Σε ό,τι αφορά τον Κένταλ Μακ Κάλουμ, ο παίκτης αναμένεται από τις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε εξαιτίας οικογενειακού προβλήματος και θα ενσωματωθεί κανονικά στην ομάδα, ενώ αναφορικά με τον παροπλισμένο Πόλι Πόλιπακ, την τελευταία λέξη για το αν θα παραμείνει στον Προμηθέα θα έχει ο νέος προπονητής της πατρινής ομάδας.

Φυσικά το μυαλό όλων στο στρατόπεδο του Προμηθέα είναι στραμμένο στους Νάσο Μπαζίνα και Αντώνη Καραγιαννίδη, οι οποίοι θα αγωνιστούν αύριο με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον αγώνα με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

