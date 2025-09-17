Δοκιμές και τόπο στα νιάτα ο Προμηθέας στο τεστ με τους Βίκος Falcons – LIVE

Τα αποκαλυπτήρια του νέου Προμηθέα Βίκος Cola μπροστά στο κοινό της Πάτρας μπορεί να συνδυάστηκαν με ήττα από τους Βίκος Falcons στο «Τόφαλος» στην παράταση (69-73, κ.α. 62-62), όμως η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Λιμνιάτης μάλλον θέλησε περισσότερο να δει την αγωνιστική κατάσταση των νεαρών παικτών του και να ξεκουράσει τους Αμερικανούς της ομάδας ενόψει του τουρνουά του Περιστερίου και στη συνέχεια της εξόρμησης στη Ρόδο για το Super Cup (27-28/9), παρά να διεκδικήσει μια εύκολη νίκη απέναντι σε έναν – κατά τα άλλα – πολύ αξιόμαχο αντίπαλο που παίζει στην Elite League. Η αλήθεια είναι ότι οι νεαροί παίκτες του Προμηθέα θα τα… ακούσουν σήμερα και αύριο, καθώς στο κανονικό πρωτάθλημα δεν θα συγχωρούνται τυχόν ολιγωρίες και πρέπει να ανεβάσουν ρυθμούς..

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαιτητές: Καρπάνος-Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος. Τα 10λεπτα: 22-19, 38-38 (ημ.), 54-48, 62-62 (κ.α.), 69-73 (παρ.).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Μακ Κάλουμ 2 (έπαιξε μόλις 7΄ λόγω μικροτραυματισμού), Μακούρα 4 (1), Λάγιος 8 (3ριμπ., 4λ.), Χάμοντς 20 (4), Πόλικαπ 8 (6ριμπ.) (βασική 5άδα), Καραγιαννίδης 4, Σταυρακόπουλος 3 (1τρ., 5ριμπ.), Μπαζίνας 4 (4κλ.), Κόλεμαν 7 (3ριμπ), Πλώτας 2, Πρέκας, Καπετάκης 4, Κομνιανίδης 3 (1τρ., 3ριμπ., 4ασ.).

ΒΙΚΟΣ FALCONS (Μιχελάκος): Ράσελ 20 (2), Γεωργίου 10 (2), Μαστρογιαννόπουλος 6, Αρνόπουλος 5, Πάτρας (βασική 5άδα), Βασιλείου 2, Τσούκας 11, Διαμαντάκος 6, Κουίνσι 13 (3).

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ο Προμηθέας είχε 16/28 ελεύθερες βολές, 16/33 δίποντα και 7/38 τρίποντα, με 39 ριμπάουντ (25 αμυντικά και 19 επιθετικά), 14 ασίστ, 12 λάθη, 13 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Οι «Προμηθείς» είχαν 17 πόντους από λάθη αντιπάλου, 26 πόντους στο «ζωγραφιστό», 8 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, 12 πόντους στον αιφνιδιασμό και 27 πόντους από τον πάγκο.

Οι Βίκος Falkons είχαν 22/27 ελεύθερες βολές, 15/26 δίποντα και 7/29 τρίποντα, καθώς και 44 ριμπάουντ (36 αμυντικά και 8 επιθετικά), 10 ασίστ, 23 λάθη, 9 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Οι Ηπειρώτες είχαν 10 πόντους από λάθη αντιπάλου, 26 πόντους στο «ζωγραφιστό», 9 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, 8 πόντους στον αιφνιδιασμό και 32 πόντους από τον πάγκο.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ:

Α΄ περίοδος: Με τρίποντο του Χάμοντς ο Προμηθέας ανοίγει το σκορ στο 1΄, 3-6 στο 2΄, ο Λάγιος μειώνει σε 6-5 με 2/2 βολές, ο Χάμοντς ωραίο καλάθι και 7-6 στο 3΄, με τον Πόλιπακ με γκολ-φάουλ να «γράφει» το 10-6, νέο καλάθι ο Χάμοντς, ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία στο ξεκίνημα του φιλικού και 12-6 στο 4΄, 0/2 βολές ο Λάγιος (!), κλέψιμο Μακ Κάλουμ και καλάθι στον αιφνιδιασμό (14-6 στο 5΄), νέο καλάθι ο Χάμοντς και 16-8 στο 6΄, ο Μακ Κάλουμ γλίστρησε στο παρκέ στα 3.03 πριν τη λήξη του α΄ ημιχρόνου σε μια προσπάθεια να κόψει τον Κουίνσι που έφευγε στον αιφνιδιασμό, με τον Αμερικανό πλέι-μέικερ του Προμηθέα να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, 18-10 στο 7΄, 18-12 στο 8΄ με απανωτές βολές του Κουίνσι, ο οποίος προκαλεί ζημιές («έγραψε» το 20-15 στο 1.34΄ με εύστοχο τρίποντο), 22-15 στο 9΄ με καλάθι του Πλώτα, 22-19 στο 10΄ με τρίποντο του Κουίνσι και μια βολή του Μαστρογιαννόπουλου.

Β΄ περίοδος: Ο Προμηθέας ξεκίνησε με τους Κομνιανίδη, Καπετάκη, Σταυρακόπουλο, Κόλεμαν και Καραγιαννίδη. Το φιλικό παιχνίδι παρακολουθούν ο αντιεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΠΔΕ Σπύρος Σκιαδαρέσης. 25-21 στο 11΄, 28-21 στο 12΄, 30-21 στο 13΄, 30-23 στο 14΄, 30-27 στο 15΄, 30-31 στο 16΄ με τρίποντο του ασταμάτητου Κουίνσι, 31-33 στο 17΄, 31-35 στο 18΄, ο Μακ Κάλουμ βγήκε από τα αποδυτήρια του Προμηθέα, δεν φαίνεται να κουτσαίνει, 33-35 στο 19΄, εξαιρετική εμφάνιση από τον Χάμοντς που ισοφαρίζει σε 38-38 στο 20΄.

Γ΄ περίοδος: Ο Προμηθέας ξεκίνησε με τους Μακ Κάλουμ (ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό), Κομνιανίδη, Μπαζίνα, Μακούρα και Χάμοντς, αλλά και με δυο τρίποντα από Μακούρα και Χαμοντς (44-38 στο 21΄). Κι άλλο τρίποντο ο ασταμάτητος Χάμοντς (47-38 στο 22΄), 47-40 στο 23΄, 47-40 στο 24΄, 49-40 στο 25΄, 49-40 στο 26΄, 52-42 στο 27΄, 52-42 στο 28΄, 54-44 στο 29΄, 54-48 στο 30΄.

Δ΄ περίοδος: Ο Προμηθέας ξεκίνησε με τους Πλώτα, Καπετάκη, Λάγιο, Σταυρακόπουλο και Κόλεμαν. 54-48 στο 31΄, 55-48 στο 32΄, 56-52 στο 33΄, 56-54 στο 34΄, ο Γιώργος Λιμνιάτης δίνει χρόνο στα νεαρά παιδιά της ομάδας και ξεκουράζει τους Αμερικανούς ενόψει Super Cup, 57-54 στο 35΄, 57-54 στο 36΄, 57-57 στο 37΄ με καλάθι και φάουλ του Τσούκα, 57-60 στο 38΄, 60-60 στο 39΄ με καλάθι του Καραγιαννίδη και 1/2 βολές του Λάγιου, καλάθι ο Ράσελ και 60-62 στα 33΄΄, ο Προμηθέας παίζει στα τελευταία λεπτά με Κομνιανίδη, Καπετάκη, Λάγιο, Πρέκα και Καραγιαννίδη. Ο Λάγιος ισοφαρίζει σε 62-62 στα 17΄΄, 62-62 στο 40΄. Οι προπονητές συμφώνησαν να παιχθεί και παράταση.

Η παράταση: Ο Προμηθέας ξεκίνησε με τους Κομνιανίδη, Καπετάκη, Λάγιο, Πρέκα και Καραγιαννίδη. 62-66 στο 41΄, 64-69 στο 42΄, 66-71 στο 43΄, 66-73 στο 44΄, 69-73 στο 40΄. Σε όλη τη διάρκεια της παράτασης αγωνίστηκαν οι νεαροί παίκτες του Προμηθέα.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, Καπετάκης, Μακ Κάλουμ, Λάγιος, Πρέκας, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος. Δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Γκρέι (θλάση).

ΒΙΚΟΣ FALCONS: Ράσελ, Γεωργίου, Κουίνσι, Ντούμας, Διαμαντάκος, Χρυσανθάκης, Καμπερίδης, Βασιλείου, Τσούκας, Αρνόπουλος, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι χθες έγιναν γνωστά και τα νούμερα που θα έχουν στις φανέλες τους οι παίκτες του Προμηθέα, τα οποία σας παραθέτουμε προκειμένου όσοι πάτε σήμερα στο «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα να αναγνωρίσετε ειδικά τα νέα αποκτήματα της ομάδας:

2. Λέιτον Χάμοντς

4. Κένταλ Κόλεμαν

5. Νίκος Πλώτας

7. Νάσος Μπαζίνας (αρχηγός)

8. Ευδόξιος Καπετάκης

10. Κένταλ Μακ Κάλουμ

12. Αγγελος Λάγιος

17. Γρηγόρης Πρέκας

19. Γιάννης Κομνιανίδης

25. Χρήστος Τσίπας

29. Αντώνης Καραγιαννίδης

32. Ρομπ Γκρέι

44. Πόλι Πόλιπακ

55. Τζέι Πι Μακούρα

77. Σωτήρης Σταυρακόπουλος

Θυμίζουμε ότι οι Βίκος Falcons αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Elite League.

