Πρόοδος στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου: Το drone του pelop.gr καταγράφει τα έργα από ψηλά ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος της επίσκεψης ήταν η επιθεώρηση της προόδου των εργασιών και η διασφάλιση ότι το έργο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Το drone του pelop.gr με χειριστή τον Κώστα Βικάτο παρουσιάζει την πρόοδο

17 Νοέ. 2025 15:14
Το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε το εργοτάξιο του τελευταίου υπό κατασκευή τμήματος της Πατρών–Πύργου, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο. Στόχος της επίσκεψης ήταν η επιθεώρηση της προόδου των εργασιών και η διασφάλιση ότι το έργο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος.

Επίσκεψη και αυτοψία στα τμήματα του έργου

Ο υπουργός έφτασε στον κόμβο της Οβρυάς λίγο μετά τις 10:00, με πρώτο σταθμό επιθεώρησης τον κόμβο στο Μιντιλόγλι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δήμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου.

«Μέσα σε είκοσι ημέρες θα έχει παραδοθεί ο δρόμος. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως καθημερινά 476 εργαζόμενοι απασχολούνται στο έργο, ώστε η ολοκλήρωση να γίνει με ταχύτητα και ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης: Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στα εγκαίνια θα παραστεί ο πρωθυπουργός

Σε ερώτηση για την ημερομηνία παράδοσης, ο Χρίστος Δήμας σημείωσε ότι «θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μέσα στις επόμενες ημέρες», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι στα εγκαίνια θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το υπουργείο, καθώς ο άξονας Πατρών–Πύργου είναι κρίσιμος για τη Δυτική Ελλάδα, συνδέοντας με ασφάλεια την Πάτρα, την Ηλεία και το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο.

Το drone του pelop.gr καταγράφει την πρόοδο

Το pelop.gr βρέθηκε στο εργοτάξιο με drone, καταγράφοντας από ψηλά την πρόοδο των εργασιών και προσφέροντας στους αναγνώστες μια μοναδική οπτική εικόνα του έργου. Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες, οι πολίτες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αυτοκινητοδρόμου, που αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή.

