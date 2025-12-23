Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών δανείων ύψους 8,8 δισ. ευρώ το 2026

Στον σχεδιασμό πρόωρης αποπληρωμής μνημονιακών δανείων ύψους 8,8 δισ. ευρώ το 2026 προχωρά η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους και την επιτάχυνση της απεμπλοκής από τις μνημονιακές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στόχος είναι τα διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου να έχουν εξοφληθεί πλήρως έως το 2031, δηλαδή περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική ενεργητικής διαχείρισης του χρέους, η οποία έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων συνολικού ύψους άνω των 20 δισ. ευρώ, ενώ έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέσω προεξόφλησης 7,9 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν ποσό περίπου 29 δισ. ευρώ και έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση τόκων που ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ.

Χρηματοδοτικές ανάγκες και δανεισμός για το 2026

Όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2026 εκτιμώνται σε περίπου 24,7 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση. Από το ποσό αυτό, 8,9 δισ. ευρώ αφορούν αποπληρωμές κεφαλαίου και 5,2 δισ. ευρώ την καταβολή τόκων.

Για την κάλυψη των αναγκών, το Ελληνικό Δημόσιο προγραμματίζει άντληση περίπου 8 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές ομολόγων, ποσό αυξημένο σε σύγκριση με το 2025. Παράλληλα, προβλέπονται εισροές 4,2 δισ. ευρώ από πηγές όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και 618 εκατ. ευρώ από αποδόσεις συμμετοχών σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια.

Η πορεία του δημόσιου χρέους

Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα παραμείνει πλεονασματικό, σε επίπεδο 6,5 δισ. ευρώ σε ταμειακούς όρους, γεγονός που περιορίζει τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί και σε απόλυτα μεγέθη κατά 5,46 δισ. ευρώ το 2026, διαμορφούμενο στα 359,3 δισ. ευρώ.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει στο 138,2% από 145,9% το 2025, με τον κυβερνητικό στόχο να τοποθετείται κάτω από το όριο του 120% έως το 2029. Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική αυτή διαδραματίζει το ισχυρό ταμειακό απόθεμα του Δημοσίου, ύψους 44,8 δισ. ευρώ, το οποίο επιτρέπει την υλοποίηση πρόωρων αποπληρωμών χωρίς προσφυγή σε νέο δανεισμό.

Οι επόμενες υποχρεώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των διακρατικών δανείων, το βάρος μετατοπίζεται στις υποχρεώσεις προς τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ύψους 141,8 δισ. ευρώ, με λήξεις έως το 2070, καθώς και οι οφειλές προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, συνολικού ύψους 61,9 δισ. ευρώ, οι οποίες αρχίζουν να εξυπηρετούνται από το 2034 έως το 2060.

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται σενάρια περαιτέρω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, αξιοποιώντας τον συνδυασμό πρωτογενών πλεονασμάτων και επαρκών ταμειακών διαθεσίμων, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



