Προτροπή Τραμπ: «Αγοράστε»! – Νέα ανάρτηση στα social media με επενδυτικές συμβουλές

Οι δύο όψεις του νομίσματος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας στην εποχή των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, αντικατοπτρίζονται στο πώς προσεγγίζουν τις εξελίξεις, από την μία ο πρόεδρος των ΗΠΑ και από την άλλη ο επικεφαλής της JP Morgan.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα πορεία των αγορών, οι επενδυτές επηρεάζονται από τον εμπορικό πόλεμο που απειλεί την οικονομία των ΗΠΑ, με την Κίνα αλλά και την ΕΕ να ανακοινώνουν σήμερα (9/4) νέους δασμούς και από την άλλη ακούν τον Τραμπ να τους προτρέπει να παραμείνουν χαλαροί και να αγοράσουν μετοχές.

Ο Jamie Dimon διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan είναι αμετακίνητος στην εκτίμησή του ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς ύφεση αφού σε σημερινές του δηλώσεις στο Fox Business ανέφερε, «το πιθανότερο σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε ύφεση».

Η JP Morgan είχε εκτιμήσει την περασμένη εβδομάδα πως οι πιθανότητες ύφεσης ανέρχονται στο 60%. «Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, γιατί οι αγορές… όταν βλέπεις μια πτώση 2.000 μονάδων στον Dow Jones, αυτό αρχίζει να αυτοτροφοδοτείται, έτσι δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Dimon επεσήμανε πως η ψυχολογία των επενδυτών και των πολιτών επηρεάζεται έντονα: «Αρχίζεις να αισθάνεσαι πως χάνεις χρήματα από το συνταξιοδοτικό σου. Πρέπει να περιορίσεις τις δαπάνες σου».

Τραμπ σε επενδυτές: «BE COOL» – «Είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορές»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με αναρτήσεις του στα social media παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα ενώ καλεί σε ψυχραιμία.

Περίπου τρία λεπτά μετά το άνοιγμα των αγορών, που κατέγραψαν και πάλι ήπιες απώλειες, ο Τραμπ επανεμφανίστηκε στο Truth Social, γράφοντας με κεφαλαία: «BE COOL! Όλα θα πάνε καλά. Οι ΗΠΑ θα είναι μεγαλύτερες και καλύτερες από ποτέ!».

Σε νέα ανάρτηση που ακολούθησε λίγο αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε προσωπική επενδυτική σύσταση, τονίζοντας: «THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT»

Τα αρχικά DJT ωστόσο που έχει συμπεριλάβει στην δημοσίευσή του παραπέμπουν στην Trump Media & Technology Group Corp της οποίας η μετοχή σημειώνει άνοδο τις τελευταίες ώρες.

Οι παρεμβάσεις του προέδρου έρχονται εν μέσω ανησυχιών στις διεθνείς αγορές για την έκβαση της εμπορικής αντιπαράθεσης με την Κίνα και την αυξανόμενη αστάθεια που προκαλούν οι δασμοί και η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Η πορεία των αγορών

Την ίδια ώρα, ασανσέρ για άλλη μια φορά γίνεται η Wall Sreet. Όπως σημειώνει το newmoney.gr, στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,20% και διαπραγματεύεται στις 37.720,79 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,15% στις 4.990,48 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,94% στις 15.411,64 μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση με απώλειες -20% από τα πρόσφατα ρεκόρ (bear market) «φλερτάρει» ξανά η Wall Street, καθώς η σφοδρή εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η απόφαση του Πεκίνου να επιβάλει δασμούς 84% στις αμερικανικές εισαγωγές, ως απάντηση στον νέο δασμό 104% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα, πυροδότησε καταιγίδα ρευστοποιήσεων σε μετοχές και ομόλογα, πριν την παρότρυνσή του.

Στα όρια του κραχ βρίσκεται ο S&P 500, ο οποίος έχει ήδη υποχωρήσει σχεδόν 19% από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου. Μια πτώση μόλις 1% αρκεί για να εισέλθει επίσημα σε bear market, δηλαδή πτώση 20% από την κορυφή του. Την Παρασκευή, ο Nasdaq είχε ήδη μπει σε bear market. Στο ίδιο μοτίβο, ο Dow Jones έχει χάσει πάνω από 4.500 μονάδες σε μόλις τέσσερις ημέρες, ενώ ο Nasdaq έχει «βυθιστεί» κατά 13% στο ίδιο διάστημα.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά όχι μόνο τις μετοχές, αλλά και τα κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς στις ΗΠΑ «εκτινάχθηκε» κοντά στο 4,5%, εν μέσω αμφιβολιών για το κατά πόσο παραμένουν «ασφαλές καταφύγιο». Η πτώση επεκτάθηκε και σε άλλες αγορές ομολόγων, με τα βρετανικά επιτόκια δανεισμού να «σκαρφαλώνουν» στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998 και τις αποδόσεις 40ετών ιαπωνικών ομολόγων να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά.

Η Κίνα απαντά στον Τραμπ με δασμούς 84% στα αμερικανικά προϊόντα

Νωρίτερα, με δασμούς 84% στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα – από το 34% που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως – απάντησε η Κίνα στις χθεσινές ανακοινώσεις Τραμπ, όπως έκανε σήμερα γνωστό το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 10 Απριλίου, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου για την αιτιολόγηση της επιβολής μεγαλύτερων δασμών, «η απόφαση των ΗΠΑ (για δασμούς 104%) παραβιάζει σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας και βλάπτει σοβαρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες».

Η υιοθέτηση πρόσθετων δασμών από την πλευρά της Κίνας οδήγησε σε νέα «βουτιά» τις αμερικανικές αγορές με τον S&P 500 να πέφτει άμεσα κατά 1,5%. Την ίδια στιγμή, η πτώση του Stoxx Europe 600 έφτασε στο 4,2%. Την ίδια στιγμή ο FTSE 100 παρουσιάζει πτώση 3,4%, ο γερμανικός δείκτης Dax έπεσε κατά 3,4%, ενώ ο γαλλικός δείκτης Cac 40 σημείωσε πτώση 3,4%.

Τι εξήγαγαν πέρσι οι ΗΠΑ στην Κίνα

Οι ΗΠΑ εξήγαγαν πέρσι προϊόντα αξίας 143,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, σύμφωνα με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Ουάσινγκτον.

Οι κορυφαίες εξαγωγές, σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν οι εξής:

– Σόγια

– Πολιτικά αεροσκάφη, κινητήρες και εξαρτήματα

– Μικροτσίπ και μικροσυσκευές, συμπεριλαμβανομένων των μερών τους

– Φαρμακευτικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων

– Πετρέλαιο (φυσικό αέριο και πετρέλαιο)

– Αυτοκίνητα και οχήματα

«Και τι έγινε;» – Η πρώτη αντίδραση της Ουάσινγκτον στους πρόσθετους δασμούς της Κίνας

Bartiromo: “How far are you willing to take this?…Are you willing to go that far to remove Chinese stocks from U.S. exchanges?”

