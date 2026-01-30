Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή τοποθετεί τη συνάντηση «κατά πάσα βεβαιότητα» πριν τις 16 Φεβρουαρίου, ενώ ως πιθανότερο παράθυρο εμφανίζεται το διάστημα 9–13 Φεβρουαρίου.

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο προγραμματισμός για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, με ανώτατη κυβερνητική πηγή να εκτιμά ότι θα γίνει «κατά πάσα βεβαιότητα» πριν τις 16 Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια ξεκινά το Ραμαζάνι.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ως πιθανότερες ημερομηνίες για τη σύγκληση του Συμβουλίου θεωρείται το διάστημα 9 έως 13 Φεβρουαρίου, ενώ η λογική του σχεδιασμού, όπως μεταφέρεται, εδράζεται στην ανάγκη να διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, ώστε να αποφεύγονται κρίσεις και να παραμένει σε σταθερό επίπεδο η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη πως τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο, με το σκεπτικό ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας η διατήρηση της επικοινωνίας λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε αιφνίδιες εντάσεις. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι, αν και δεν υπάρχει σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα, έχει καταστεί εφικτό να αποφεύγονται σοβαρές κρίσεις και να κρατούνται σε χαμηλότερο «θερμόμετρο» θέματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κλιμακώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, ανώτατη διπλωματική πηγή κάνει λόγο για επιδίωξη εποικοδομητικής συζήτησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα». Όπως σημειώνεται, δεν είναι ώριμο το έδαφος για ουσιαστική συζήτηση σχετικά με υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, καθώς δεν υφίσταται κοινή θέση για το εύρος τους, ζήτημα το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτο. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να εισέλθει σε συζήτηση για ζητήματα κυριαρχίας.

Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται να διαμορφωθεί στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο να διατηρηθεί το πλαίσιο επικοινωνίας ενεργό, παρά τις υπαρκτές διαφορές.

