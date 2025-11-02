Προς αύξηση μισθού 50 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026

Ενισχυμένη αύξηση, της τάξης των 50 ευρώ μηνιαίως, στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα αλλά και στον εισαγωγικό μισθό του Δημοσίου περιλαμβάνουν τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την τόνωση των αποδοχών των εργαζομένων την επόμενη χρονιά, πέραν των φοροελαφρύνσεων που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Η αύξηση για τον κατώτατο μισθό θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2026 και έως έναν βαθμό είναι προδιαγεγραμμένη, με το ελάχιστο ποσό να κινείται στα 35 ευρώ μηνιαίως και το μέγιστο να είναι στα 50 ευρώ.

Με δεδομένο ότι υπολείπονται 70 ευρώ για να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ, που είναι ο στόχος της κυβέρνησης έως την άνοιξη του 2027, το πιο μετριοπαθές σενάριο είναι η αύξηση να μοιραστεί στη μέση, με τα 35 ευρώ να προστίθενται τον Απρίλιο του 2026 και τα άλλα 35 ευρώ την άνοιξη του 2027.

Με το σενάριο αυτό, ο κατώτατος μισθός, από τα 880 ευρώ που είναι τώρα για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, θα διαμορφωθεί στα 915 ευρώ τουλάχιστον την 1η Απριλίου του 2026 και στα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και καθώς το πρόβλημα της ακρίβειας απασχολεί τα νοικοκυριά, και δη τους χαμηλόμισθους, στο τραπέζι των συζητήσεων υπάρχει και το σενάριο για αύξηση των κατώτατων αποδοχών κατά 50 ευρώ τον Απρίλιο του 2026, που σημαίνει ότι η αύξηση που –υπό κανονικές συνθήκες– θα δοθεί προεκλογικά την άνοιξη του 2027 θα είναι εξίσου σημαντική και μπορεί ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Το σενάριο της ενισχυμένης αύξησης στον κατώτατο μισθό επιβεβαιώνεται από όσα ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του (στον “Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής”) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, λέγοντας ότι “εργαζόμαστε για να ξεπεράσει τα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός έως το 2027”.

Με αύξηση κατά 50 ευρώ, ο κατώτατος μισθός, από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, θα ανέλθει στα 930 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2026, και τον Απρίλιο του 2027 μπορεί να διαμορφωθεί στα 970 με 980 ευρώ.

Αν και η νέα αύξηση θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση στα μέσα Μαρτίου του 2026, για να εφαρμοστεί την 1η Απριλίου, ο λόγος που φέρνει πρόωρα στο τραπέζι τη συζήτηση για τον νέο κατώτατο είναι επειδή θα συνδυαστεί με τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα ισχύσει από 1/1/2026 για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ για τους επαγγελματίες οι μειώσεις φόρων θα ισχύσουν από το 2027, που θα δηλωθούν τα εισοδήματα του 2026.

Ειδικά για 270.000 εργαζόμενους νέους έως 30 ετών που κατά κανόνα αμείβονται με τον κατώτατο, η ωφέλεια θα είναι διπλή. Πέρα από την αύξηση των βασικών αποδοχών, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα έχουν μηδενικό φόρο όσοι είναι έως 25 ετών και μείωση κρατήσεων στο 9%, από 22%, όσοι είναι από 26 έως 30 ετών.

Για τους νέους, λοιπόν, έως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η νέα αύξηση που θα ανακοινωθεί σε μερικούς μήνες θα αφήνει περισσότερα “καθαρά” στην τσέπη.

Για παράδειγμα, ένας 25άρης που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (-122 ευρώ) παίρνει 758 ευρώ και πληρώνει 68 ευρώ φόρο. Στην τσέπη του μένουν 690 ευρώ τον μήνα. Από 1/1/2026 ο φόρος μηδενίζεται. Με τη νέα αύξηση και με τον κατώτατο στα 915 ευρώ τουλάχιστον, τα καθαρά θα είναι 788 ευρώ, ενώ, αν δεν αποφασιζόταν η κατάργηση του φόρου για τους νέους έως 25 ετών, τα καθαρά θα ήταν 715 ευρώ.

Με κατώτατο μισθό στα 930 ευρώ, τα καθαρά, από 718 ευρώ που θα ήταν αν δεν μειωνόταν η φορολογία, θα αυξηθούν στα 801 ευρώ, καθώς το όφελος από τη μείωση του φόρου θα είναι περίπου 83 ευρώ τον μήνα.

Τον Απρίλιο του 2026 μαζί με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων. Με μια αύξηση κατά 35 ευρώ, ο βασικός-εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα ανέλθει στα 915 ευρώ και, με 50 ευρώ αύξηση, τα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ. Η ίδια αύξηση (35 ευρώ ή 50 ευρώ) θα ισχύσει και για όλες τις μισθολογικές κλίμακες των δημοσίων υπαλλήλων, που σημαίνει ότι όλοι οι μισθοί στο Δημόσιο θα αυξηθούν κατά το ποσό της αύξησης του εισαγωγικού μισθού.

