Προσάραξη γαλλικού θαλαμηγού ανοιχτά Ελαφονήσου

Οι λιμενικές αρχές τέθηκαν σε άμεση κινητοποίηση μετά από προσάραξη και εισροή υδάτων σε θαλαμηγό σκάφος υπό γαλλική σημαία, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, ανοιχτά της Ελαφονήσου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σκάφος επιβαίνουν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός από το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνδρομής και διασφάλισης της ασφάλειας των επιβαινόντων, στο σημείο κατευθύνονται:

ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος

δύο ιδιωτικά σκάφη

δύο παραπλέοντα εμπορικά πλοία

ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

