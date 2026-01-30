Προσφυγικά: Επιστρέφει στα «παλιά» η λαϊκή αγορά της Παρασκευής

Σήμερα Παρασκευή 30/01/2026 και η λαϊκή αγορά στα Προσφυγικά Πατρών επανέρχεται, επί της οδού Σμύρνης.

Οπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων «η λαϊκή αγορά της Παρασκευής που διεξαγόταν λόγω έργων, κυρίως επί της οδού Δάμωνος στην περιοχή των Προσφυγικών, από αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα επανέλθει επί της οδού Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, αφού οι εργασίες στην περιοχή ολοκληρώθηκαν».

