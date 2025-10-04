Προσκλήσεις γάμου

Πήραμε στο σπίτι τις προάλλες μια πρόσκληση σε γάμο, και μετά δεξίωση σε «κτήμα». Η πρόσκληση ήταν ένα αριστούργημα των γραφικών τεχνών, με ευρηματικό (ρομαντικό) κείμενο που έκλεινε (πεζά) με έναν αριθμό λογαριασμού τραπέζης. Η πρώτη μου ενστικτώδης αντίδραση ήταν να ρωτήσω τη γυναίκα μου πότε μπαίνουν οι συντάξεις, για να μετάσχουμε και ‘μεις στον έρανο στον οποίο μας καλούσε με τακτ η γαμήλια πρόσκληση.

Ο Πηλέας μπορεί να ήταν θνητός, αλλά δεν ήταν «κοινός» όπως εμείς, ήταν ο βασιλιάς της Φθίας τα χρόνια του Τρωϊκού Πολέμου. Πού είναι η Φθία; στη Φθιώτιδα, με πρωτεύουσα την ωραία Λαμία. Εκεί είναι και η Υπάτη «Αι νέαι Πάτραι», όπως λεγόταν τους βυζαντινούς χρόνους, με την Πάτρα να είναι «αι παλαιαί Πάτραι». Γι’ αυτό και ο Μητροπολίτης Πατρών Γερμανός λεγόταν Παλαιών Πατρών.

Ο Πηλέας είχε την τόλμη να «τα ρίξει» σε μια θεά (β’ Εθνικής, αλλά θεά) τη Θέτιδα. Η θεά τελικά ανταποκρίθηκε, φόρεσε το μονόπετρο που αγόρασε θεοπανάκριβα από του Harry Winston ο Πηλέας και της το πρόσφερε στα γόνατα, και άρχισαν οι ετοιμασίες του γάμου που θα γινόταν στο Πήλιο.

Στην αρχή η Θέτις ήθελε έναν γάμο σ’ ένα ξωκλήσι κοντά στη θάλασσα, σαν νηρηίς που ήταν, και ένα πάρτι για λίγους φίλους. Ομως η Ντόρις, η μαμά της νύφης, που την είχαν βαφτίσει «Δωρίδα», αλλά δεν της άρεσε, εξανέστη. -Δεν είμαστε καλά, φώναξε στην κόρη της- θεά είσαι και βασιλιά παίρνεις. Ο γάμος θα είναι υπερπαραγωγή! Θες να μας πιάσει στο στόμα της η κακίστρω η Ερις; η θεά του μοχθηρού κουτσομπολιού της γκρίνιας και της διχόνοιας; -Μαμά εγώ την Εριδα δεν πρόκειται να την καλέσω. -Δεν είναι έξυπνη ιδέα, απάντησε η Ντόρις. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνούν ότι τους κάλεσες, και άνθρωποι που δεν ξεχνούν ότι δεν τους κάλεσες. Τα νέα του γάμου και της δεξίωσης θα σχολιαστούν στον κύκλο αυτών των σνομπ που λέγονται θεοί, και η Ερις θα σκάσει από το κακό της που δεν πήρε πρόσκληση.

Τέλος πάντων, η Ερις δεν πήρε πρόσκληση και όπως ήταν αναμενόμενο τα πήρε. Πήγε λοιπόν στου Tiffany’s και παράγγειλε εκτός εμπορίου ένα μήλο σε φυσικό μέγεθος από μασίφ χρυσό18Κ, με χαραγμένη την επιγραφή «τη καλλίστη», στην πιο όμορφη δηλαδή. Η ημέρα του γάμου και της δεξίωσης ήλθε, και η Ερις εμφανίσθηκε ακάλεστη στη δεξίωση, φορώντας ένα μικρό μαύρο φόρεμα, υψηλής όμως ραπτικής, δημιουργία του Givenchy, του μόδιστρου που εκτός από την Ωντρεϋ Χέπμπορν, και άλλες σταρ, έντυνε τη Ζακλίν Κέννεντυ και τη Μαρία Κάλας. Αφησε λοιπόν η Ερις το δώρο της και κουνιστή και λυγιστή απήλθε.

Η Θέτις καλοπροαίρετα πήγε να πάρει το χρυσό μήλο, νομίζοντας ότι προοριζόταν για τη νύφη, αλλά η θεά Ηρα της έκοψε τη φόρα, λέγοντας ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί πρώτα ποια είναι η πιο όμορφη. Εκτός από την Ηρα, εμφανίσθηκαν και η Αθηνά και η Αφροδίτη υποψήφιες για το μήλο. Ο προϊστάμενος των θεών Δίας όρισε τον Πάρι, πρίγκιπα της Τροίας, ως κριτή. Οι θεές έταξαν κρυφά στον Πάρι, η μεν Αθηνά σοφία, η Ηρα πολιτική δύναμη και η Αφροδίτη τον έρωτα της ωραιότερης γυναίκας που υπήρχε. Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ γνωστά. Ο Πάρις τσίμπησε και έκρινε την Αφροδίτη ως «καλλίστη», η οποία πήρε και το μήλο, που από τότε λέγεται «της Εριδος». Μαγεμένη από την Αφροδίτη, η Ελένη της Σπάρτης, η λεγόμενη και «ωραία», σύζυγος του βασιλιά Μενελάου, ερωτεύθηκε τον Πάρι, αδιαφορώντας για τα πάντα και κλέφτηκε μαζί του. Ο Μενέλαος, μη αντέχοντας το ρεζιλίκι, ξεσήκωσε τους άλλους βασιλιάδες σε εκστρατεία κατά της Τροίας. Ισα που πρόλαβαν να παντρευτούν ο Πηλέας με τη Θέτιδα, όμως η γαμήλια δεξίωση τελείωσε άτσαλα. Κρίμα την τρίπατη τούρτα, τις σαμπάνιες και το χιόνι που με τόσο κόπο και φροντίδα είχαν κουβαλήσει από το βουνό για να τις παγώσουν.

Προσοχή λοιπόν ποιόν η ποιάν δεν θα καλέσετε στον γάμο σας!

*Ο Ντίνος Λασκαράτος είναι επίτιμος δικηγόρος.

