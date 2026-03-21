Προσοχή, αυτές είναι οι συχνές ιώσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν από Covid-19, εποχική γρίπη ή άλλη λοίμωξη αναρρώνουν πλήρως μέσα σε λίγες ημέρες, για ορισμένους η μόλυνση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Νέα ευρεία ανάλυση δείχνει ότι ακόμη και οι «συνηθισμένοι» ιοί μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες εξέτασαν 155 μελέτες: από αυτές, οι 137 διερευνούσαν τη σχέση καρδιοπαθειών με τη λοίμωξη από Covid-19 ή/και γρίπη, ενώ οι υπόλοιπες 18 εξέταζαν την επίδραση δύο ή περισσότερων λοιμώξεων ταυτόχρονα. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν και έρευνες για χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις που επιμένουν για χρόνια στον οργανισμό, όπως ο ιός της ηπατίτιδας C και ο HIV. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Heart Association.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα άτομα που προσβλήθηκαν από γρίπη είχαν τετραπλάσιο κίνδυνο εμφράγματος και πενταπλάσιο κίνδυνο εγκεφαλικού εντός του πρώτου μήνα από τη λοίμωξη.

Όσοι νόσησαν από Covid-19 είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν καρδιαγγειακό επεισόδιο μέσα σε 14 εβδομάδες, με τον αυξημένο κίνδυνο να επιμένει έως και ένα έτος μετά τη νόσηση.

Τα άτομα με HIV εμφάνιζαν 60% υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και 45% μεγαλύτερη πιθανότητα εγκεφαλικού, σε σχέση με τους υγιείς.

Για τους ασθενείς με ηπατίτιδα C, ο κίνδυνος εμφράγματος ήταν αυξημένος κατά 27% και εγκεφαλικού κατά 23%.

Στους πάσχοντες από έρπη ζωστήρα, ο κίνδυνος εμφράγματος αυξανόταν κατά 12% και του εγκεφαλικού κατά 18%.

Όπως εξηγεί ο επιδημιολόγος Δρ. Kosuke Kawai, επικεφαλής της μελέτης, «γνωρίζουμε ότι ορισμένοι ιοί, όπως ο HPV ή ο ιός της ηπατίτιδας Β, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ ιογενών λοιμώξεων και μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι τόσο οι οξείες όσο και οι χρόνιες λοιμώξεις σχετίζονται με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου».

Πιθανές αιτίες και παράγοντες κινδύνου

Αν και η αιτιώδης σχέση δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η έντονη φλεγμονώδης αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να καθιστά το αίμα πιο «ευάλωτο» στον σχηματισμό θρόμβων, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Η ηλικία φαίνεται να παίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο, καθώς οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τους νεότερους ενήλικες.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 805.000 εμφράγματα και 795.000 εγκεφαλικά επεισόδια στις ΗΠΑ. Παράλληλα, εκτιμάται ότι 1,2 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν με HIV, 2,4 εκατομμύρια με ηπατίτιδα C και περίπου 1 εκατομμύριο πάσχουν από έρπη ζωστήρα.

«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτούς τους ιούς είναι κλινικά σημαντικοί, ιδιαίτερα επειδή διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», επισημαίνει ο Δρ. Kawai. «Δεδομένου ότι ο έρπης ζωστήρας επηρεάζει περίπου 1 στους 3 ανθρώπους κάποια στιγμή στη ζωή τους, ακόμη και μια μέτρια αύξηση του κινδύνου μπορεί να μεταφραστεί σε μεγάλο αριθμό πρόσθετων περιστατικών καρδιαγγειακών νοσημάτων σε επίπεδο πληθυσμού».

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη ήταν παρατηρητική, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει με βεβαιότητα πως οι λοιμώξεις προκαλούν άμεσα την αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Όμως, τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για συστηματική πρόληψη, εμβολιασμό και έγκαιρη αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προστασίας της καρδιαγγειακής υγείας.

