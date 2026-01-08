Προσοχή στους τραυματισμούς: Πώς να επιστρέψετε με ασφάλεια στη γυμναστική μετά τις γιορτές

Η σταδιακή επιστροφή στην άσκηση μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών και προστατεύει την υγεία σας

08 Ιαν. 2026 16:18
Καθώς οι γιορτές μένουν πίσω και η νέα χρονιά ξεκινά, πολλοί αποφασίζουν να εγγραφούν σε γυμναστήριο με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Ωστόσο, η ενθουσιώδης έναρξη της άσκησης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, ειδικά αν το σώμα δεν έχει προσαρμοστεί σταδιακά στη νέα δραστηριότητα.

Η φυσική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη: βελτιώνει τη διάθεση, μειώνει το στρες και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως καρκίνος, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά και διαβήτης τύπου 2. Το ζήτημα δεν είναι η άσκηση καθ’ αυτήν, αλλά ο τρόπος που ξεκινάμε.

Καθυστερημένος μυϊκός πόνος

Ο πόνος που εμφανίζεται 1–3 ημέρες μετά από έντονη ή ασυνήθιστη άσκηση είναι σύνηθες και συνήθως ακίνδυνο, αλλά δείχνει ότι το σώμα χρειάζεται χρόνο πριν αυξηθεί η ένταση ή τα βάρη.

Τραυματισμοί στους ώμους

Οι ώμοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς δεν είναι σχεδιασμένοι για μεγάλα βάρη. Η ξαφνική άρση βαρών ή οι έλξεις επιβαρύνουν τους τένοντες της στροφικής πετάλης, που αναρρώνουν αργά.

Γόνατα και μέση

Οι μύες που στηρίζουν τα γόνατα ατροφούν σε περιόδους αδράνειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε καθίσματα, προβολές και εκτάσεις ποδιών. Η μέση φέρει ήδη μεγάλο φορτίο, και ασκήσεις όπως κοιλιακοί, καθίσματα, deadlifts και burpees μπορούν να προκαλέσουν πόνο αν δεν εκτελούνται σωστά.

Κίνδυνοι στο σπίτι

Οι τραυματισμοί δεν περιορίζονται στο γυμναστήριο. Στις ΗΠΑ, πάνω από 70.000 επισκέψεις σε επείγοντα συνδέθηκαν με όργανα γυμναστικής στο σπίτι, με τους διαδρόμους να ευθύνονται για τα 2/3 των τραυματισμών.

Σταδιακή πρόοδος και ασφάλεια

Η σταδιακή αύξηση της έντασης και των βαρών είναι κρίσιμη, ειδικά για άτομα άνω των 40 ετών. Προγράμματα και εφαρμογές που χτίζουν τη φυσική κατάσταση βήμα-βήμα βοηθούν να αποφευχθούν τραυματισμοί, ενώ κάθε κίνηση είναι προτιμότερη από την αδράνεια, που κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

