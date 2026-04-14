Προστασία και αξιοποίηση των πηγών του Λάδωνα: Προκήρυξη της μελέτης από τον Δήμο Καλαβρύτων

«Οι πηγές του ποταμού Λάδωνα είναι ένα απ’ τα ομορφότερα σημεία σ’ όλη την ορεινή Ελλάδα και όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα ή στην Πελοπόννησο», αναφέρει, στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλοςς, σχετικά με την προκήρυξη της μελέτης για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των πηγών.

Οπως σημειώνει ο δήμαρχος, η μελέτη που έχει ήδη προκηρυχθεί με δημόσιο διαγωνισμό, εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Καλαβρύτων για την προστασία, την ήπια και φιλική προς το περιβάλλον αξιοποίηση περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Και με άξονα αυτής της λογικής τη συμμετρική τουριστική ανάδειξη πόλων που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην τόνωση της επισκεψιμότητας και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Επίσης, ο δήμαρχος σημειώνει ότι, μέσα από τη μελέτη, θα υποδειχθούν οι τρόποι της αξιοποίησης των πηγών του Λάδωνα, πάντα με απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στο περιβάλλον, όπως η δημιουργία πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, ξύλινες κατασκευές αναψυχής και ξεκούρασης, χώρο υποδοχής με πληροφοριακό υλικό, ανάδειξη της παρόχθιας ζώνης κ.ά.».

Δήμος Καλαβρύτων: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση των πηγών Λάδωνα

Σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν, ο Θανάσης Παπαδόπουλος τονίζει: «Θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθεί η παρέμβαση θα υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τόσο στο σκέλος της προστασίας και ανάδειξης των πηγών του Λάδωνα, όσο και στην τοπική οικονομία, με την δημιουργία ευκαιριών για επιχειρηματικές δράσεις συνδεδεμένες με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τον χαρακτήρα της περιοχής και επίσης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

«Φυσικά», συνεχίζει, «στα πολύ θετικά της παρέμβασης θα πρέπει να προστεθεί και ο αντίκτυπος που θα προκύψει στην προβολή της παραγωγικής φυσιογνωμίας και των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής».

Το αντικείμενο της μελέτης, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε περίπου 167.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, αφορά σε έργα και δράσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των πηγών του ποταμού Λάδωνα και της ευρύτερης περιοχής, συνολικής έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων.

Παράλληλα, στην προκήρυξη της μελέτης γίνεται εκτενής αναφορά και στις απειλές που δέχεται η περιοχή, όπως η ανεξέλεγκτη χρήση των βοσκοτόπων, το παράνομο κυνήγι, οι ελλείψεις υποδομών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, η μη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, η ρύπανση του νερού από αστικές, βιομηχανικές και αγροχημικές αιτίες, ενώ το πλατανόδασος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Πλανητέρο και γύρω από τις πηγές του Αροάνιου ποταμού, δείχνει αφημένο στην τύχη του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



