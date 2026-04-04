Δήμος Καλαβρύτων: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση των πηγών Λάδωνα

Ενα σημαντικό βήμα για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη έγινε στα Καλάβρυτα, με τον ομώνυμο Δήμο να ανακοινώνει ότι βγήκαν τα τεύχη δημοπράτησης και να προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προστασία και ανάδειξη των πηγών Λάδωνα.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» με ρεπορτάζ της, προ ημερών, είχε καταγράψει το θέμα και είχε παρουσιάσει αρκετά κομμάτια από τις μελέτες, οι οποίες εγκριθήκαν πρόσφατα και από το δημοτικό συμβούλιο.

Πρόκειται για έργο σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η οποία, όμως, παραμένει αναξιοποίητη και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή, καθώς θα γίνει στο χωριό Λυκούρια, κοντά στην Κλειτορία κι αφορά κυρίως την ενδοχώρα των Καλαβρύτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 167,3 χιλιάδες ευρώ συν ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 28 Απριλίου. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του έργου είχαν οι προσπάθειες του δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου, του Συλλόγου Λυκουριωτών, του Σωκράτη Μούσιου και της Ομοσπονδίας Αρχαίος Κλείτωρ, οι οποίοι επί χρόνια πρωτοστατούν για την προστασία κι ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Πλέον, δεν υπάρχει κανένα γραφειοκρατικό εμπόδιο, τον Μάιο θα «βγει» ο ανάδοχος κι αν δεν υπάρξει κανένα απρόοπτο, θα ξεκινήσει το έργο μέσα στο καλοκαίρι.

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα ξεκαθαρίσει το κομμάτι των αθλητικών δραστηριοτήτων και των περιπατητικών διαδρομών που μπορούν να αναπτυχθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων δίπλα στις πηγές του Λάδωνα.

Οι παρεμβάσεις που περιγράφουν οι μελέτες που έχουν εγκριθεί, είναι οι εξής:

– Δημιουργία πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων

– Χώροι στάθμευσης και πρόσβασης ΑΜΕΑ

– Ξύλινες κατασκευές για ξεκούραση και παρατήρηση του τοπίου

– Χώρος υποδοχής επισκεπτών με πληροφοριακό υλικό, χάρτες και κυλικείο

– Φωτισμός κι ευφυής σήμανση

– Ανάδειξη παρόχθιας περιοχής για τουλάχιστον 300 μέτρα και πιθανή επέκταση μέσω μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα υπάρχει ένας ακόμη τουριστικός «πνεύμονας» στη περιοχή, ο οποίος θα αυξήσει την επισκεψιμότητα, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, όπου υπάρχει το πρόβλημα με τον Οδοντωτό. Η ανάπλαση των πηγών Λάδωνα αποτελεί έργο ορόσημο, συνδυάζοντας προστασία περιβάλλοντος, τουριστική ανάπτυξη, πολιτιστική ανάδειξη και οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

