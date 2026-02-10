Πρόταση απαλλαγής για τους βουλευτές των «Σπαρτιατών» και τον Κασιδιάρη – Τι ανέφερε η εισαγγελέας

Την απαλλαγή των 11 βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τους «Σπαρτιάτες», καθώς και του Ηλία Κασιδιάρη, πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για εξαπάτηση εκλογέων. Η εισαγγελική πρόταση βασίζεται στην εκτίμηση ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα.

Πρόταση απαλλαγής για τους βουλευτές των «Σπαρτιατών» και τον Κασιδιάρη – Τι ανέφερε η εισαγγελέας
10 Φεβ. 2026 13:48
Την απαλλαγή των 11 βουλευτών που εκλέχθηκαν το 2023 με το κόμμα «Σπαρτιάτες», καθώς και του Ηλία Κασιδιάρη και ενός ακόμη κατηγορουμένου δικηγόρου, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, στο πλαίσιο της δίκης για την κατηγορία εξαπάτησης του εκλογικού σώματος.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελίες του προέδρου του κόμματος Βασίλη Στίγκα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για εξωθεσμικές παρεμβάσεις και πρακτικές που είχε χαρακτηρίσει ως «Greek mafia», υποστηρίζοντας ότι υπήρχε καθοδήγηση από τον καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν την κατηγορία εξαπάτησης των ψηφοφόρων. Όπως επισημάνθηκε, δεν αποδείχθηκε ουσιαστική καθοδήγηση των βουλευτών από τον Κασιδιάρη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι κοινοβουλευτικές τους επιλογές δεν διαφοροποιούνταν από εκείνες άλλων κομμάτων.

Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι η στήριξη που εξέφρασε ο Ηλίας Κασιδιάρης προς το κόμμα μέσω δημόσιων δηλώσεων και αναρτήσεων ενδέχεται να συνέβαλε στην εκλογική του επίδοση, ωστόσο αυτό δεν κρίθηκε επαρκές στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης. Αναφορά έγινε και σε επισκέψεις κατηγορουμένων στις φυλακές Δομοκού, χωρίς όμως –κατά την εισαγγελική εκτίμηση– να προκύπτει παράνομη καθοδήγηση.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι οι εντάσεις στο εσωτερικό του κόμματος και οι διαγραφές βουλευτών συνδέθηκαν, μεταξύ άλλων, με τη στάση τους σε δημοτικές εκλογές και με την πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε. Υπενθυμίστηκε επίσης ότι ο Βασίλης Στίγκας αργότερα ανασκεύασε τις αρχικές καταγγελίες του, αποδίδοντάς τες σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

