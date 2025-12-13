Πρώτη εντός έδρας ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Με 79-73 έχασε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην Πάτρα από τον Εθνικό Λιβαδειάς στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της National League 1 γνωρίζοντας την πρώτη φετινή της εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα.

Διαιτητές: Τούσης, Μπολάνο και Ελ Ανύ.

Τα 10λεπτα: 28-25, 41-44, 60-60, 73-79

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ( Κώστας Ρουμελιώτης): Γκάτζο 6, Μπαζίνας 2 , Καφεζάς 12, Διονύσης Ρουμελιώτης 7 (1), Γκαβασιάδης 2, Φραντζής 13 (2), Νιφόρας 2, Καράτζας 5 (1), Κογιώνης 14, Αδαμόπουλος 10, Γκάτζιος.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Μπάρτζος): Γαρμπής, Βουδούρης 5, Κυρίτσης 30 (1), Αμβράζης 15, Καρακασάνης 14 (2), Μολφέτας 2, Αναστασόπουλος 8 (1), Ζαρκαδούλας 5 (1)

