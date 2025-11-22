Πρώτη η ΝΔ, αλλά με φθορά: Η ακρίβεια «σφίγγει» τους πολίτες στη νέα δημοσκόπηση της GPO

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο ασφυκτικό παράγοντα της καθημερινότητας για τους πολίτες, με το 42,8% να δηλώνει ότι καλύπτει τις ανάγκες του μόνο «με δυσκολία» και σχεδόν ένας στους πέντε να αδυνατεί να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, η νέα δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» καταγράφει μια ρευστή, αντιφατική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό: δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, προβάδισμα της ΝΔ στην κάλπη, κυριαρχία της απαίτησης για αλλαγή αλλά χωρίς ισχυρή εναλλακτική.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, το 42,8% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα «με δυσκολία», ενώ το 13,8% αναφέρει ότι δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του. Ακόμη πιο σκληρή είναι η εικόνα του 6,6% που δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και βασικές ανάγκες.

Στον αντίποδα, ένα 30,4% δηλώνει πως ζει με σχετική άνεση αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ μόλις το 6,4% τοποθετείται στην κορυφή της οικονομικής κλίμακας, συνδυάζοντας άνεση και αποταμίευση. Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται στον συνολικό δείκτη απαισιοδοξίας, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός: πάνω από τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι αισθάνονται αβεβαιότητα για το μέλλον.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται συγκεντρώνοντας 24,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,7% και η Ελληνική Λύση με 10,2%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 6,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 5%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται κάτω από το 3%: Φωνή Λογικής 2,5%, Νίκη 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2% και Νέα Αριστερά 1,5%.

Παρά το προβάδισμα της ΝΔ, το κοινωνικό αίτημα για «πολιτική αλλαγή» εκφράζεται από το 71,2% των ερωτηθέντων. Ωστόσο, δεν προκύπτει καθαρή εναλλακτική δύναμη που να συγκεντρώνει μαζικά αυτό το αίτημα, με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική στο 21,4% αλλά χωρίς δυναμική ανατροπής. Το 34,6% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καμία εναλλακτική λύση.

Όσον αφορά την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, ο δείκτης θετικής αποτίμησης παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών. Η θετική αντίδραση στις πρόσφατες συμφωνίες για ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο – που θεωρούνται ότι ενισχύουν τον ενεργειακό ρόλο της χώρας – δεν φαίνεται να μεταβάλλει τη συνολική εικόνα δυσαρέσκειας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις για την πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά. Η πλειονότητα εμφανίζεται αρνητική. Θετικά τοποθετείται το 26,5% για μια νέα πολιτική κίνηση του Αλ. Τσίπρα, το 26,1% για την Μ. Καρυστιανού και το 17,4% για τον Α. Σαμαρά. Στο ερώτημα ποιο από αυτά τα υποθετικά κόμματα θα ψήφιζαν, οι πολίτες απαντούν: 19,5% υπέρ ενός κόμματος Καρυστιανού, 18,5% υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα και 8,5% για ένα κόμμα Σαμαρά.

Η δημοσκόπηση καταγράφει συνολικά μια κοινωνία πιεσμένη οικονομικά, απαισιόδοξη και πολιτικά ρευστή∙ με την κυβέρνηση να διατηρεί την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου αλλά όχι την κυριαρχία στο δημόσιο αίσθημα.

