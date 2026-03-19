Πρώτη κατοικία: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών

Σημαντικές αλλαγές για οφειλέτες που διαθέτουν τουλάχιστον ένα ακίνητο και θέλουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους φέρνει η νέα ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει προαναγγείλει νομοθετική παρέμβαση για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με βασική καινοτομία τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία.

Μέχρι σήμερα, στον εξωδικαστικό όλα τα ακίνητα του οφειλέτη λαμβάνονται υπόψη ως ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει η συνολική αποτίμηση της περιουσίας και, κατά συνέπεια, να προκύπτουν υψηλότερες μηνιαίες δόσεις και μικρότερα περιθώρια για «κούρεμα» χρεών. Ακόμη και όταν ο στόχος είναι η διάσωση της πρώτης κατοικίας, δεν υπάρχει δυνατότητα να απομονωθεί από τα υπόλοιπα ακίνητα.

Η νέα ρύθμιση έρχεται να αλλάξει ακριβώς αυτό το σημείο. Θα δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέγει ποιο ακίνητο θέλει να προστατεύσει, δηλαδή ουσιαστικά να κρατήσει μόνο την κύρια κατοικία του μέσα στη ρύθμιση, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα θα τίθενται εκτός και θα μπορούν να οδηγούνται σε εκποίηση μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός της ρύθμισης θα βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας και όχι στο σύνολο της περιουσίας.

Η αξία της κατοικίας που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι το υψηλότερο ποσό μεταξύ της εμπορικής τιμής και της αντικειμενικής αξίας που χρησιμοποιείται για τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την περιγραφή της παρέμβασης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις και μεγαλύτερα ποσοστά διαγραφής οφειλών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η κύρια κατοικία έχει αισθητά μικρότερη αξία από το συνολικό ύψος των χρεών.

Η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων θα ενσωματώνεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης θα εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση που θα παράγεται από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού. Αν την αποδεχθεί, θα συντάσσεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τη δόση που θα αντιστοιχεί στη διάσωση της κύριας κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρείται η ρύθμιση, και με την πρόβλεψη εκποίησης των λοιπών ακινήτων.

Αντίθετα, για όσους διαθέτουν μόνο μία κατοικία, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι στο σημερινό πλαίσιο. Και σήμερα, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ρύθμιση υπολογίζεται με βάση το συγκεκριμένο ακίνητο και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Η βασική διαφορά της νέας παρέμβασης αφορά όσους έχουν και άλλη ακίνητη περιουσία και μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν την πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα στοιχεία τους.

Συνολικά, η αλλαγή στοχεύει κυρίως σε οφειλέτες με περισσότερα του ενός ακίνητα, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα σώσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν, ακόμη κι αν χρειαστεί να χάσουν τα υπόλοιπα ακίνητά τους. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η ουσία της ρύθμισης: πιο στοχευμένη προστασία της κύριας κατοικίας, με αντάλλαγμα αυστηρότερη διαχείριση της υπόλοιπης περιουσίας. Αυτή η ερμηνεία προκύπτει από το περιεχόμενο της εξαγγελθείσας παρέμβασης και τις μέχρι τώρα περιγραφές της.

