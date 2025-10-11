Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα, επέβαλε τον νόμο του ΦΩΤΟ

Με 86-71 επικράτησε ο Απόλλων του Παγκρατίου στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της National League 1 πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι »μελανόλευκοι» που αγωνίστηκαν χωρίς τον Κίερ (λείπει για σοβαρούς λόγους στις ΗΠΑ και λογικά θα επιστρέψει από βδομάδα) επέβαλλαν τον νόμο τους από τα μέσα της β’ περιόδου. Προσπέρασαν στο 17.00 35-22 και στη συνέχεια αυξάνοντας την πίεση στην άμυνα βρήκαν λύσεις στην επίθεση.

Τα 10λεπτα: 17-22, 41-33, 61-53, 86-71

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



