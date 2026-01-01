Πρωτοχρονιά 2026: Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύτηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους. Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νοσηλευόμενους ασθενείς και εργαζόμενους του νοσοκομείου, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.

Ο κ. Μητσοτάκης περιόδευσε σε διάφορες κλινικές και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών. Ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία που εφαρμόζεται, η οποία επιτρέπει την ταχεία αρχική διαλογή και την άμεση παραπομπή κάθε περιστατικού στους κατάλληλους ιατρούς, χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί στο νοσοκομείο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η πλήρης ανακαίνιση της Καρδιολογικής Κλινικής και η σημαντική αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.

