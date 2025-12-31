Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον Απόλλωνα

Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον Απόλλωνα
31 Δεκ. 2025 18:10
Pelop News

Γιορτές στο γήπεδο θα κάνουν φέτος οι παίκτες του Απόλλωνα οι οποίοι προπονηθήκαν σήμερα κανονικά και το ίδιο θα γίνει και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο σκοπός του τεχνικού επιτελείου είναι να μην χαθεί ούτε μια προετοιμασίας ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν με την έλευση του νέου έτους.

Θυμίζουμε ότι βάση προγράμματος, η πατρινή ομάδα θα αντιμετωπίσει αρχικά στις 3 Ιανουαρίου τον Έσπερο Λαμίας και μία εβδομάδα αργότερα τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, στο ντέρμπι κορυφής.

Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν εντός έδρας, ωστόσο θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στον Απόλλωνα.

Προς το παρόν ο Κώστας Τζαμάκος υπολογίζει όλους τους παίκτες εκτός από τον Ανέστη ο οποίος έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων, όμως δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος.

