Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα, καθώς στις 3/1, υπάρχει σημαντικό παιχνίδι με τον Έσπερο Λαμίας.

Μετά την τελευταία ήττα δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες και για αυτό ο Κώστας Τζαμάκος αποφάσισε να γίνει προπόνηση ακόμα και ανήμερα πρωτοχρονιάς.

Ετσι, οι μελανολευκοι, θα προπονηθούν σήμερα και αύριο και στη συνέχεια θα πάρουν τετραήμερο ρεπό για τα Χριστούγεννα ώστε να περάσουν τις μέρες με τις οικογένειες τους.

Η επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στο κλειστό της Περιβόλας, όπου θα πιάσει δουλειά για τον πρώτο αγώνα του 2026.

