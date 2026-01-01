Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ
Η καθιερωμένη τελετή για την έναρξη του νέου έτους πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού
H καθιερωμένη δοξολογια για την υποδοχή του νέου έτους, στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα Πρωτοχρονιά με τη συμμετοχή της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News