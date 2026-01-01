Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ

Η καθιερωμένη τελετή για την έναρξη του νέου έτους πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ
01 Ιαν. 2026 13:06
Pelop News

H καθιερωμένη δοξολογια για την υποδοχή του νέου έτους, στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα Πρωτοχρονιά με τη συμμετοχή της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:15 Στα «λευκά» η Εύβοια: Χειμωνιάτικο τοπίο με τσουχτερό κρύο, πού χιόνισε
16:04 Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα
15:53 Στεγαστική κρίση: Χαμηλή απορρόφηση σε «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»
15:44 Συγκρούσεις στο Ιράν: Ένας νεκρός από διαδηλώσεις για την ακρίβεια
15:27 Πρωτοχρονιά 2026: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους στην Αττική
15:15 Ποια περιοχή είναι η κορυφαία ελληνική επιλογή του Forbes για το 2026
15:05 Χρυσός: Οι προβλέχεις για την πορεία της τιμής του το 2026
14:53 ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
14:45 Εφιαλτική Πρωτοχρονια στην Ελβετία: Περίπου 40 νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά ΝΕΟΤΕΡΑ
14:31 Πρωτοχρονιά 2026: Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
14:20 Πρόταση γάμου από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μαρία Σάκκαρη, πότε θα γίνει το μυστήριο
14:11 Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Φαρμάκη: «Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος προσπάθειας» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Λοβέρδος: Συλλυπητήρια για την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά
13:43 Σε ισχύ το νέο, αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους
13:36 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχτηκε το 2026 με αισιοδοξία και ενότητα ΦΩΤΟ
13:25 Χερσώνα: Τουλάχιστον 24 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα με drone
13:14 Πάτρα: Η τελετή ευχών την Πρωτοχρονιά του 2026 στο Δημαρχείο ΦΩΤΟ
13:12 Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»
13:06 Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ
13:03 ΒΙΝΤΕΟ Στις φλόγες η ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ