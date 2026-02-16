Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου

Ο κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε τον Ιανουάριο 2026 πρωτογενές πλεόνασμα 3,510 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση, έναντι στόχου για 1,751 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,980 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το συνολικό πλεόνασμα ανήλθε σε 2,287 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 543 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο 2026 και 758 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025.

Ωστόσο, ποσό 1,65 δισ. ευρώ δεν υπολογίζεται στο αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Συγκεκριμένα:

1,272 δισ. ευρώ αφορούν ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης

379 εκατ. ευρώ αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών επενδυτικών δαπανών

Μετά την αφαίρεση αυτών των ποσών, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση περιορίζεται σε 108 εκατ. ευρώ.

Καθαρά έσοδα και φόροι

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,136 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υπέρβαση κατά 33 εκατ. ευρώ (+0,5%) έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ (+1,2%) έναντι στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 795 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 304 εκατ. ευρώ από τον στόχο (492 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω επιστροφής ΦΠΑ 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Στα έσοδα του Ιανουαρίου καταγράφηκαν επίσης συναλλαγές από την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (ν. 5260/2025):

306 εκατ. ευρώ ΦΠΑ 24% αποδόθηκαν από τον παραχωρησιούχο και καταγράφηκαν στους «Φόρους»

Το ίδιο ποσό αποδόθηκε εκ νέου και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι στόχου.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,850 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,710 δισ. ευρώ έναντι στόχου (5,560 δισ. ευρώ) και κατά 1,383 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025.

Η μείωση οφείλεται κυρίως σε ετεροχρονισμό μεταβιβάσεων προς ΟΚΑ και φορείς γενικής κυβέρνησης.

Στο Τακτικό Προϋπολογισμό οι πληρωμές μειώθηκαν κατά 1,331 δισ. ευρώ έναντι στόχου. Στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών οι πληρωμές ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ έναντι στόχου.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης (που περιλαμβάνει ΟΤΑ και ΟΚΑ). Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το ταμειακό.

Η οριστική κατανομή εσόδων θα ανακοινωθεί με το επόμενο δελτίο εκτέλεσης.

