Πρωτομαγιά: 4 μαγευτικές αποδράσεις μια ανάσα από την Πάτρα ΦΩΤΟ

Η άνοιξη βρίσκεται στο απόγειό της, η φύση έχει «φορέσει» τα καλά της και η Πρωτομαγιά πλησιάζει, αποτελώντας την απόλυτη αφορμή για να αφήσουμε πίσω μας τους ρυθμούς της πόλης. Η ανάγκη για επαφή με τη φύση, για να «πιάσουμε τον Μάη» και να απολαύσουμε τον ανοιξιάτικο ήλιο, γίνεται επιτακτική.

Μεταξύ βουνού και θάλασσας, η πρωτεύουσα της Αχαΐας μάς δίνει το προνόμιο να βρεθούμε σε μερικούς από τους πιο γραφικούς προορισμούς της χώρας σε λιγότερο από δύο ώρες.

Αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα πού θα περάσετε την ημέρα της Πρωτομαγιάς, σας προτείνουμε τέσσερις ιδανικούς προορισμούς για αξέχαστες, σύντομες αποδράσεις.

Ναύπακτος και Ορεινή Ναυπακτία

Μόλις περάσετε τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, σε περίπου μισή ώρα, το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Η Ναύπακτος συνδυάζει μοναδικά την αύρα της θάλασσας με την επιβλητικότητα του βουνού.

Ξεκινήστε με έναν καφέ στο γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι και ανηφορίστε προς το Κάστρο για να απολαύσετε την πανοραμική θέα του Κορινθιακού, που τέτοια εποχή είναι στα καλύτερά του.

Αν θέλετε να πιάσετε τον Μάη παραδοσιακά, συνεχίστε τη διαδρομή σας προς την Ορεινή Ναυπακτία. Χωριά όπως η Άνω Χώρα και η Ελατού προσφέρουν απλόχερα καταπράσινα τοπία, τρεχούμενα νερά και σκιερά δάση από έλατα, ιδανικά για πικνίκ ή παραδοσιακό φαγητό σε τοπικές ταβέρνες.

Πάρκο Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Kravara Park

Γύρω από την Άνω Χώρα, σε έκταση 20.000 στρεμμάτων έχει δημιουργηθεί το Πάρκο Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Kravara Park. Εκεί γίνεται πεζοπορία, ποδήλατο βουνού (υπάρχουν 100 χλμ. ποδηλατικών διαδρομών), οδήγηση εκτός δρόμου, συλλογή βοτάνων, μανιταριών και καστάνων ανάλογα με την περίοδο του χρόνου κ.α..Yποστηρίζεται από τα ξενοδοχεία Crystal Mountain Hotel και Πέτρινα, όπου θα σας δώσουν έντυπα και πληροφορίες, θα σας νοικιάσουν εξοπλισμό και θα σας διευκολύνουν όσον αφορά μετακινήσεις προς και από τα διάφορα σημεία του πάρκου.

Καλάβρυτα και Πλανητέρο: Ανοιξιάτικη αναγέννηση στο βουνό

Ποιος είπε ότι τα Καλάβρυτα είναι αποκλειστικά χειμερινός προορισμός; Την άνοιξη, η περιοχή αποβάλλει το «λευκό» της ένδυμα και μεταμορφώνεται σε έναν επίγειο παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων.

Αφιερώστε χρόνο σε μια στάση στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Χτισμένη στον εντυπωσιακό βράχο, προσφέρει μοναδική θέα και μια αίσθηση γαλήνης που ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα της ημέρας. Για τους πιο δραστήριους, η πεζοπορία σε ένα τμήμα του μονοπατιού Ε4 που διασχίζει την περιοχή θα σας φέρει σε άμεση επαφή με την ανθισμένη φύση. Η διαδρομή από τη Ζαχλωρού μέχρι τα Νιάματα είναι περίπου 15 χιλιόμετρα. Σε αυτά ο πεζοπόρος θα δει πλούσια εναλλασσόμενη βλάστηση, σπήλαια με σταλαγμίτες και σταλακτίτες και καταρράκτες χειμάρρων, σε μία διαδρομή περίπου 4 ωρών.

Αφήστε για λίγο το κέντρο των Καλαβρύτων και κατευθυνθείτε προς το Πλανητέρο. Το υπέροχο πλατανοδάσος με τις πηγές του Αροάνιου ποταμού είναι το απόλυτο σκηνικό για να γιορτάσετε την Πρωτομαγιά. Τα τρεχούμενα νερά και οι αιωνόβιοι πλάτανοι δημιουργούν ένα φυσικό κλιματισμό. Δοκιμάστε οπωσδήποτε φρέσκια πέστροφα στις ταβέρνες που βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω στα νερά.

Δάσος Στροφυλιάς και Καϊάφας: Για αυτούς που βιάζονται για καλοκαίρι

Αν για εσάς Πρωτομαγιά σημαίνει παραλία, αλμύρα και (γιατί όχι;) η πρώτη βουτιά της χρονιάς, τότε η ακτογραμμή της Δυτικής Πελοποννήσου σας καλεί.

Κινηθείτε νότια προς την Ηλεία. Το δάσος της Στροφυλιάς είναι ένα σπάνιο οικοσύστημα όπου τα πεύκα φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι τη λευκή άμμο της παραλίας της Καλόγριας. Αποτελεί ίσως το καλύτερο «φυσικό χαλί» για να απλώσετε το καρό τραπεζομάντιλο του πικνίκ σας.

Λίγο πιο κάτω, η λίμνη του Καϊάφα και η απέραντη παραλία της Ζαχάρως προσφέρουν ένα κινηματογραφικό τοπίο. Συνδυάστε πεζοπορία στα μονοπάτια γύρω από τη λίμνη με χαλάρωση στις χρυσαφένιες αμμουδιές του Ιονίου.

Γαλαξίδι: Ρομάντζο και νησιωτική αύρα στη Στερεά

Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από την Πάτρα, μέσω της γέφυρας και της εθνικής οδού Ναυπάκτου-Ιτέας, κρύβεται ένας οικισμός που θυμίζει νησί. Το Γαλαξίδι διατηρεί στο ακέραιο την παλιά ναυτική του αίγλη και είναι ιδανικό για όσους αναζητούν χαλαρούς ρυθμούς.

Περπατήστε στα πλακόστρωτα σοκάκια, θαυμάστε τα καλοδιατηρημένα καπετανόσπιτα και κάντε τη βόλτα σας στον πευκόφυτο λόφο που αγκαλιάζει τον οικισμό.

Το μεσημέρι επιβάλλει ουζάκι και ολόφρεσκα θαλασσινά στις γραφικές ψαροταβέρνες του λιμανιού, με τον ήλιο να στραφταλίζει στα νερά του κόλπου. Είναι η τέλεια μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



