Πρωτομαγιά με τα πόδια ή ταξί στην Αττική: Μετρό και Τραμ ακινητοποιούνται όλη την ημέρα

30 Απρ. 2026 8:23
Pelop News

Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα παραμείνουν ακινητοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής 1ης Μαΐου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν καθόλου το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ, από την έναρξη μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας και το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού σιδηροδρόμου.

Στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας σε δύο φάσεις: από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα. Τα οχήματα θα κινούνται κανονικά μόνο στο ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή από τις 9:00 έως τις 21:00. Ωστόσο, σε περιοχές όπου θα πραγματοποιούνται απεργιακές συγκεντρώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων για όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις.

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που εξυπηρετούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθολογικές αυξήσεις.

Οι πολίτες που θα χρειαστεί να μετακινηθούν την Παρασκευή καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες ακινητοποιήσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς και τις περιορισμένες υπηρεσίες στα λεωφορεία και τρόλεϊ.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνηση, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές με υψηλή συγκοινωνιακή κίνηση.

