Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι

Υπέρβαση 749 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση

Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι
15 Ιαν. 2026 11:30
Pelop News

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 17 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2.586 εκατ. ευρώ (όπως είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026) και πλεονάσματος 369 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 8.006 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5.327 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων ποσών ύψους 1.930 εκατ. ευρώ που αφορούν υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων (χωρίς δημοσιονομική επίπτωση), η υπέρβαση έναντι του στόχου εκτιμάται σε 749 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 76.940 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 921 εκατ. ευρώ (1,2%) έναντι του στόχου. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως:

  • Στη διαφοροποίηση εσόδων από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (χωρίς δημοσιονομική επίπτωση το 2025).
  • Στα μειωμένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 692 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 71.967 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ (0,6%) έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 76.922 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3.524 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η μείωση αφορά κυρίως υποεκτέλεση μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης (1.225 εκατ. ευρώ) και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων (705 εκατ. ευρώ).

Σημαντική σημείωση για τη Σύμβαση Παραχώρησης Εγνατίας Οδού Τον Δεκέμβριο 2025 ολοκληρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης (κυρώθηκε με ν. 5260/2025), με τίμημα 1.275 εκατ. ευρώ + ΦΠΑ 24% (306 εκατ. ευρώ). Το καθαρό ποσό που αποδόθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανήλθε σε 759 εκατ. ευρώ, μετά από παρακράτηση:

  • 306 εκατ. ευρώ ΦΠΑ (αποδόθηκε στα φορολογικά έσοδα Ιανουαρίου 2026),
  • 180 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό σηράγγων,
  • 30 εκατ. ευρώ για εκκαθάριση εξόδων συναλλαγής.

Η δημοσιονομική επίπτωση (κατά ESA) ξεκινά από το 2026 και εφεξής, με εκτιμώμενο ετήσιο ποσό 38,6 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. Η ακριβής κατανομή εσόδων θα αποτυπωθεί στο οριστικό δελτίο εκτέλεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας
11:30 Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι
11:28 Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Μέτρα για την υπογεννητικότητα: Ο Δήμος Σικίνου δίνει 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο μετά το 2026
11:19 Παράνομα παραπήγματα στον Δήμο Πηνειού: Δύο συλλήψεις για εστίες υγειονομικού κινδύνου
11:17 Θύελλα – Παναιγιάλειος: Οδηγίες προς τους φιλάθλους
11:17 Αποστολάκης: «Θα είμαι ξανά υποψήφιος» – Χωρίς κομματική ταυτότητα προς το παρόν
11:16 Βικτώρια: Σφοδρές καταιγίδες προκαλούν καταστροφικές πλημμύρες BINTEO
11:14 Πάτρα: Στα χέρια της ΔΙΑΣ άνδρας με κάνναβη
11:10 Αιτωλικό: Χτύπησε ποδηλάτη και έφυγε – Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα
11:06 Συνεχίζονται οι έρευνες στα Χανιά για τον 33χρονο γιατρό: Εθελοντές με εκπαιδευμένα σκυλιά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του ΦΩΤΟ
11:05 Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Χειμάρας – Θλίψη για τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Φθιώτιδας
11:00 Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή
11:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα
10:55 Την Κυριακή η κοπή της πίτας της Πολυφωνικής Πατρών
10:48 Δήμος Πατρέων: «Τα δένδρα στη Σολωμού δεν κόπηκαν παράνομα, ήταν άρρωστα» ΦΩΤΟ
10:47 Κάτω Αχαϊα: Όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά
10:43 Βουλή: Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα
10:30 Ελεύθερη κίνηση οχημάτων με παρατεταγμένα τρακτέρ στην Περιμετρική Πατρών ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ