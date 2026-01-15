Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 17 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2.586 εκατ. ευρώ (όπως είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026) και πλεονάσματος 369 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 8.006 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5.327 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων ποσών ύψους 1.930 εκατ. ευρώ που αφορούν υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων (χωρίς δημοσιονομική επίπτωση), η υπέρβαση έναντι του στόχου εκτιμάται σε 749 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 76.940 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 921 εκατ. ευρώ (1,2%) έναντι του στόχου. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως:

Στη διαφοροποίηση εσόδων από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (χωρίς δημοσιονομική επίπτωση το 2025).

Στα μειωμένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 692 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 71.967 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ (0,6%) έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 76.922 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3.524 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η μείωση αφορά κυρίως υποεκτέλεση μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης (1.225 εκατ. ευρώ) και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων (705 εκατ. ευρώ).

Σημαντική σημείωση για τη Σύμβαση Παραχώρησης Εγνατίας Οδού Τον Δεκέμβριο 2025 ολοκληρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης (κυρώθηκε με ν. 5260/2025), με τίμημα 1.275 εκατ. ευρώ + ΦΠΑ 24% (306 εκατ. ευρώ). Το καθαρό ποσό που αποδόθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανήλθε σε 759 εκατ. ευρώ, μετά από παρακράτηση:

306 εκατ. ευρώ ΦΠΑ (αποδόθηκε στα φορολογικά έσοδα Ιανουαρίου 2026),

180 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό σηράγγων,

30 εκατ. ευρώ για εκκαθάριση εξόδων συναλλαγής.

Η δημοσιονομική επίπτωση (κατά ESA) ξεκινά από το 2026 και εφεξής, με εκτιμώμενο ετήσιο ποσό 38,6 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. Η ακριβής κατανομή εσόδων θα αποτυπωθεί στο οριστικό δελτίο εκτέλεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



