Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 9,4 δισ. ευρώ στο 9μηνο

Υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων

15 Οκτ. 2025 11:08
Pelop News

Σημαντική υπέρβαση καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει τα 9,355 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από τον στόχο των 5,209 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση εκτιμάται σε 1,081 δισ. ευρώ, εάν εξαιρεθούν ετεροχρονισμένα ποσά από μεταβιβαστικές πληρωμές και εξοπλιστικά προγράμματα.

Τα συνολικά έσοδα του 9μήνου ανήλθαν σε 54,565 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμένο στόχο κατά 460 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη απόδοση των φορολογικών εσόδων, με έσοδα από φόρους προ επιστροφών στα 52,819 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,185 δισ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,979 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 353 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό.

Τον Σεπτέμβριο, τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 6,107 δισ. ευρώ, με τα έσοδα από φόρους να ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ (+2,3% από τον στόχο), ενώ οι επιστροφές περιορίστηκαν στα 583 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των δαπανών, το σύνολο για το 9μηνο έφτασε τα 52,257 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,429 δισ. ευρώ από τον στόχο, κυρίως λόγω ετεροχρονισμένων πληρωμών σε φορείς και εξοπλιστικά προγράμματα. Σημαντικές μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν 952 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και ΥΠΕ, 463 εκατ. ευρώ για φάρμακα δημόσιων νοσοκομείων, 282 εκατ. ευρώ σε συγκοινωνιακούς φορείς και 153 εκατ. ευρώ προς τα ΑΕΙ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 8,186 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τον στόχο, αλλά αυξημένες κατά 948 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σημείωσαν επίσης αύξηση, φτάνοντας τα 2,629 δισ. ευρώ.
