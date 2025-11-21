Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026

Το Δημόσιο θα προχωρήσει σε μεγαλύτερο δανεισμό αλλά και σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων από τα Μνημόνια το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο καθαρός δανεισμός της Γενικής Κυβέρνησης για το 2026 αναμένεται να φτάσει τα 13 δισ. ευρώ, από περίπου 8 δισ. ευρώ το 2025, λόγω των υψηλότερων ταμειακών αναγκών που εκτιμώνται σε 30,1 δισ. ευρώ, και των ποσών που θα διατεθούν για πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Το 2025, το Δημόσιο είχε διαθέσει περίπου 5,3 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF), με στόχο την εξόφλησή τους έως το 2031.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός το 2026 θα φτάσει τα 12,7 δισ. ευρώ, καλυπτόμενος κυρίως μέσω διεθνών αγορών κεφαλαίων, ενώ θα αξιοποιηθεί και μέρος του ταμειακού «μαξιλαριού», ύψους 18,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πέρυσι είχαν χρησιμοποιηθεί διαθέσιμα μόλις 3 δισ. ευρώ.

Η δανειακή στρατηγική του Δημοσίου στοχεύει στη διατήρηση παρουσίας στις αγορές, στη διασφάλιση εκδόσεων υψηλής ρευστότητας και στη μείωση των περιθωρίων δανεισμού, ενώ θα συνεχιστεί η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους. Στόχος είναι η εξόφληση των διμερών δανείων με χώρες της Ευρωζώνης έως το 2031, μειώνοντας το χρέος ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητά του, μειώνει το κόστος δανεισμού και ενισχύει την οικονομική κυριαρχία της χώρας.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2026, το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί κατά 3,5 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 359,3 δισ. ευρώ από 362,8 δισ. ευρώ το 2025. Τα χρεολύσια για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, συμπεριλαμβανομένων των δανείων του Μνημονίου από τον EFSF, υπολογίζονται σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ, από 5,5 δισ. ευρώ το 2025. Το Δημόσιο Χρέος θα επιβαρυνθεί με 6,7 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ, που αφορούν δάνεια σε επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

