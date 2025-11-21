Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026

Το Δημόσιο αυξάνει τον καθαρό δανεισμό στα 13 δισ. ευρώ το 2026, συνεχίζει τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους και μειώνει το συνολικό δημόσιο χρέος στα 359,3 δισ. ευρώ.

Ελληνική οικονομία
21 Νοέ. 2025 10:38
Pelop News

Το Δημόσιο θα προχωρήσει σε μεγαλύτερο δανεισμό αλλά και σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων από τα Μνημόνια το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο καθαρός δανεισμός της Γενικής Κυβέρνησης για το 2026 αναμένεται να φτάσει τα 13 δισ. ευρώ, από περίπου 8 δισ. ευρώ το 2025, λόγω των υψηλότερων ταμειακών αναγκών που εκτιμώνται σε 30,1 δισ. ευρώ, και των ποσών που θα διατεθούν για πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Το 2025, το Δημόσιο είχε διαθέσει περίπου 5,3 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF), με στόχο την εξόφλησή τους έως το 2031.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός το 2026 θα φτάσει τα 12,7 δισ. ευρώ, καλυπτόμενος κυρίως μέσω διεθνών αγορών κεφαλαίων, ενώ θα αξιοποιηθεί και μέρος του ταμειακού «μαξιλαριού», ύψους 18,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πέρυσι είχαν χρησιμοποιηθεί διαθέσιμα μόλις 3 δισ. ευρώ.

Η δανειακή στρατηγική του Δημοσίου στοχεύει στη διατήρηση παρουσίας στις αγορές, στη διασφάλιση εκδόσεων υψηλής ρευστότητας και στη μείωση των περιθωρίων δανεισμού, ενώ θα συνεχιστεί η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους. Στόχος είναι η εξόφληση των διμερών δανείων με χώρες της Ευρωζώνης έως το 2031, μειώνοντας το χρέος ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητά του, μειώνει το κόστος δανεισμού και ενισχύει την οικονομική κυριαρχία της χώρας.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2026, το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί κατά 3,5 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 359,3 δισ. ευρώ από 362,8 δισ. ευρώ το 2025. Τα χρεολύσια για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, συμπεριλαμβανομένων των δανείων του Μνημονίου από τον EFSF, υπολογίζονται σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ, από 5,5 δισ. ευρώ το 2025. Το Δημόσιο Χρέος θα επιβαρυνθεί με 6,7 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ, που αφορούν δάνεια σε επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
9:37 Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: H έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ