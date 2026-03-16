Προϋπολογισμός 2026: Στα 2,99 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο δίμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,994 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, έναντι στόχου για 1,957 δισ. ευρώ. Για το ίδιο διάστημα του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 2,802 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αν αφαιρεθούν ποσά που συνδέονται με ετεροχρονισμό πληρωμών — συγκεκριμένα 126 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα, 591 εκατ. ευρώ στο σκέλος του ΠΔΕ και 200 εκατ. ευρώ σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις — η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι του στόχου περιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ.

Τι επισημαίνει το υπουργείο

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους δεν ταυτίζεται με το αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι φορείς όπως οι ΟΤΑ και οι ΟΚΑ.

Η επίδραση της Εγνατίας Οδού στα έσοδα

Στα έσοδα του Ιανουαρίου καταγράφηκαν και συναλλαγές που συνδέονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της για 35 χρόνια. Ειδικότερα, ποσό 306 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος καταγράφηκε αρχικά στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου, ενώ στη συνέχεια το ίδιο ποσό καταγράφηκε εκ νέου στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Πώς κινήθηκαν τα έσοδα στο δίμηνο

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού στο δίμηνο ανήλθε σε 11,990 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 11,856 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή της Εγνατίας. Αν αφαιρεθεί αυτό το ποσό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 11,550 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου, κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπράξεων από ΕΦΚ και ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα.

Την ίδια ώρα, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,468 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται επίσης με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, δηλαδή ήταν μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Η εικόνα μόνο για τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 5,851 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 159 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,738 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων έφτασαν τα 672 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ περιορίστηκαν στα 576 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 129 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Τι έγινε με τις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο δίμηνο διαμορφώθηκαν σε 11,088 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 1,122 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 12,211 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ήταν αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές ήταν μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι στόχου, κυρίως λόγω ετεροχρονισμών σε πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων και λοιπών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων. Στις επενδυτικές δαπάνες, οι πληρωμές ανήλθαν σε 875 εκατ. ευρώ, δηλαδή ήταν χαμηλότερες κατά 906 εκατ. ευρώ από τον στόχο και κατά 464 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η βασική εικόνα του διμήνου

Το πρώτο δίμηνο του 2026 έκλεισε με καλύτερο πρωτογενές αποτέλεσμα από τον στόχο, ωστόσο η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει από μόνη της ολόκληρη τη δημοσιονομική τάση. Οι μετατοπίσεις πληρωμών, οι ειδικές εγγραφές που σχετίζονται με την Εγνατία Οδό και η υστέρηση σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων δείχνουν ότι η τελική αποτίμηση θα εξαρτηθεί από την πορεία των επόμενων μηνών.

