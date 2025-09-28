Ψευδής απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες

Η εκκένωση της πρεσβείας προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση για τους Μολδαβούς ψηφοφόρους στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

Ψευδής απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες
28 Σεπ. 2025 19:23
Pelop News

Η πρεσβεία της Μολδαβίας στο κέντρο των Βρυξελλών εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα, έπειτα από αναφορά για πιθανή τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο. Μετά από ελέγχους, η αστυνομία διαπίστωσε ότι πρόκειται για φάρσα και δεν υπήρξε καμία πραγματική απειλή.

Χιλιάδες Μολδαβοί που ζουν στις Βρυξέλλες είχαν συγκεντρωθεί στην πρεσβεία για να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές μέσω ειδικού εκλογικού τμήματος. Η προσωρινή διακοπή προκάλεσε αναστάτωση, με αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «τακτικές εκφοβισμού ψηφοφόρων», που όπως σημειώνεται, έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν.

Η κυβέρνηση της προέδρου Μάια Σαντού έχει επανειλημμένα καταγγείλει προσπάθειες ρωσικών παρεμβάσεων με στόχο την ανατροπή της πορείας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης να θέτει ως στόχο την ένταξη έως το 2030. Ο εθνικός σύμβουλος ασφαλείας, Στανισλάβ Σεκριέρου, είχε προειδοποιήσει για πιθανές ψευδείς απειλές και σκηνοθετημένες διαμαρτυρίες που θα μπορούσαν να εκφοβίσουν τους Μολδαβούς της διασποράς.

Τα πρώτα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας αναμένονται το βράδυ, ενώ οι Αρχές της Μολδαβίας έχουν προειδοποιήσει για πιθανές εκστρατείες παραπληροφόρησης και προσπάθειες εξαγοράς ψήφων, όπως συνέβη και στις προεδρικές εκλογές του προηγούμενου έτους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Δημήτρης Νατσιός στην «Π»: «Μην πάρει κανείς Προσωπικό Αριθμό»
19:36 Τραγωδία στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, νεκρός ένας επιβάτης
19:30 Φθινοπωρινή απόδραση στις Πρέσπες: Χρώμα και γαλήνη στο Βορρά
19:23 Ψευδής απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες
19:16 Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Προβλήματα στις πτήσεις, δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ
19:10 Ήπιο το «πέρασμα» της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα: Τι λένε οι μετεωρολόγοι, πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες
18:59 Τραμπ: Υπάρχει ευκαιρία για ιστορική συμφωνία στη Μέση Ανατολή
18:51 Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε πολίτη
18:44 Δανία: «Μπλόκο» σε όλες τις πτήσεις drones λόγω Συνόδου της ΕΕ
18:39 Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Σχεδόν 50 τόνοι ποτιστικής βροχής
18:28 Φωκίδα: Δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου ΦΩΤΟ
18:22 Συνταξιούχοι: Στις 15 Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ – Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι μένουν εκτός
18:15 Καζάκου: «Γιατί Δυτική Ελλάδα και όχι Πελοπόννησος;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ