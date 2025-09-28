Ψευδής απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες

Η πρεσβεία της Μολδαβίας στο κέντρο των Βρυξελλών εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα, έπειτα από αναφορά για πιθανή τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο. Μετά από ελέγχους, η αστυνομία διαπίστωσε ότι πρόκειται για φάρσα και δεν υπήρξε καμία πραγματική απειλή.

Χιλιάδες Μολδαβοί που ζουν στις Βρυξέλλες είχαν συγκεντρωθεί στην πρεσβεία για να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές μέσω ειδικού εκλογικού τμήματος. Η προσωρινή διακοπή προκάλεσε αναστάτωση, με αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «τακτικές εκφοβισμού ψηφοφόρων», που όπως σημειώνεται, έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν.

Η κυβέρνηση της προέδρου Μάια Σαντού έχει επανειλημμένα καταγγείλει προσπάθειες ρωσικών παρεμβάσεων με στόχο την ανατροπή της πορείας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης να θέτει ως στόχο την ένταξη έως το 2030. Ο εθνικός σύμβουλος ασφαλείας, Στανισλάβ Σεκριέρου, είχε προειδοποιήσει για πιθανές ψευδείς απειλές και σκηνοθετημένες διαμαρτυρίες που θα μπορούσαν να εκφοβίσουν τους Μολδαβούς της διασποράς.

Τα πρώτα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας αναμένονται το βράδυ, ενώ οι Αρχές της Μολδαβίας έχουν προειδοποιήσει για πιθανές εκστρατείες παραπληροφόρησης και προσπάθειες εξαγοράς ψήφων, όπως συνέβη και στις προεδρικές εκλογές του προηγούμενου έτους.

