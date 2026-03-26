Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επέκταση σε υγεία, κομμωτήρια και καθαριστήρια

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
26 Μαρ. 2026 7:56
Pelop News

Σε μια καθοριστική φάση εφαρμογής περνά η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να δρομολογεί την ένταξη κλάδων που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός συστήματος. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον περιορισμό της αδήλωτης υπερωριακής απασχόλησης και στην αυστηρή τήρηση των ωραρίων, ιδιαίτερα σε τομείς όπου κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις.

Στο νέο κύμα ένταξης περιλαμβάνονται η ιδιωτική υγεία (νοσηλευτικό, διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό, πλην γιατρών), οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, τα κέντρα αισθητικής, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας και τα γραφεία κηδειών.

Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί πριν από το Πάσχα. Θα ακολουθήσει μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής τουλάχιστον τριών μηνών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο. Η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή για τους συγκεκριμένους κλάδους τοποθετείται στις αρχές του φθινοπώρου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων υπό ψηφιακό έλεγχο στα 2,2 εκατομμύρια.

Δηλωμένες υπερωρίες

Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της κάρτας κρίνονται θετικά από το οικονομικό επιτελείο. Μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδίδεται στην αποτελεσματικότερη καταγραφή μέσω του συστήματος. Η επέκταση συνδέεται άμεσα και με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, το οποίο επιταχύνει τις διαδικασίες και μειώνει τη γραφειοκρατία για εργοδότες και εργαζόμενους.

Καθολική εφαρμογή το 2026

Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι η γενικευμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας μέσα στο 2026, καλύπτοντας τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, φορείς). Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο και την εστίαση, η ψηφιακή κάρτα αναδεικνύεται στο βασικό εργαλείο ελέγχου της αγοράς εργασίας, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

