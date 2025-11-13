Ψηφιακό τέλος: Νέοι κανόνες για μισθώσεις, δάνεια και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

Το Ψηφιακό Τέλος, που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 2025 αντικαθιστώντας το χαρτόσημο, έχει αλλάξει τον τρόπο φορολόγησης σε πληθώρα συναλλαγών. Με την εγκύκλιο Ε.2094/2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει σαφείς οδηγίες για την επιβολή του, διευκρινίζοντας ποιες πράξεις επιβαρύνονται, με ποιους συντελεστές και ποιος φέρει την ευθύνη καταβολής.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Αναδρομικές επιστροφές ΕΝΦΙΑ, για ποιους ισχύει

Επαγγελματικές μισθώσεις: Το Ψηφιακό Τέλος επιβάλλεται με συντελεστή 3,60% επί του μισθώματος σε επαγγελματικά ακίνητα που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ. Ο ιδιοκτήτης αποδίδει το τέλος μέσω της φορολογικής δήλωσης, ενώ ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για μισθωτές του Δημοσίου. Οι κατοικίες εξαιρούνται, όπως και αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης που ενοικιάζονται μαζί με κατοικίες. Σε περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, κάθε σύμβαση εξετάζεται ξεχωριστά.

Κτηματολογικές πράξεις: Η μεταγραφή μισθώσεων άνω των εννέα ετών επιβαρύνεται με πάγιο τέλος 1,20% επί του συνολικού ενοικίου, καταβαλλόμενο μέσω συμβολαιογράφου. Για εγγραφή υποθήκης ή μετατροπή προσημείωσης σε υποθήκη, ο συντελεστής είναι 3,60%, με τον αιτούντα να καταβάλλει το ποσό μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου. Εξαιρούνται υποθήκες για οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία ή δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα.

Χρηματοδοτήσεις και δάνεια: Το τέλος επιβάλλεται σε έντοκα ή άτοκα δάνεια, πιστώσεις που λειτουργούν ως δάνεια και μετατροπές ανεξόφλητων υπολοίπων, με όριο τα 150.000 ευρώ ανά σύμβαση. Εφαρμόζεται συντελεστής 2,40% για δάνεια μεταξύ επιχειρηματιών ή εταιρειών και 3,60% για δάνεια ιδιωτών ή μη επιχειρηματικά. Απαλλάσσονται δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομολογιακά δάνεια και χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Κινήσεις κεφαλαίων: Καταθέσεις ή αναλήψεις από εταίρους ή μετόχους σε νομικά πρόσωπα επιβαρύνονται με τέλος 1,20%, εκτός αν αφορούν προκαταβολή κερδών ή μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Η απόδοση γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγκριση του ισολογισμού.

Αλληλόχρεοι λογαριασμοί και επιταγές: Οι δανειακοί ή τρεχούμενοι λογαριασμοί φορολογούνται με 2,40% ή 3,60% ανάλογα με τους συμβαλλόμενους, ενώ οι επιταγές που προσκομίζονται σε τράπεζες επιβαρύνονται με 3‰ επί της αξίας τους, με το πιστωτικό ίδρυμα να αποδίδει το τέλος.

Η εγκύκλιος απλοποιεί τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και διευκολύνοντας επιχειρήσεις και ιδιώτες στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



