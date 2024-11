Ψινάκης για Μπουτάρη: «See you soon, αγαπημένε μου», το συγκινητικό αντίο

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Ηλίας Ψινάκης αποχαιρέτησε τον κολλητό του φίλο, Γιάννη Μπουτάρη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την πολύχρονη φιλία τους.

Ο Ψινάκης μοιράστηκε αναμνήσεις από τις στιγμές τους, αναφέροντας με χιούμορ πως συχνά συζητούσαν για το τι θα συνέβαινε αν κάποιος από τους δύο «έφευγε» πρώτος. «Είχα τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου κι αυτός είχε τη δικιά μου. Είχαμε μια τόσο βαθιά φιλία και σύνδεση που, ακόμη και χωρίς να μιλάμε, νιώθαμε κοντά ο ένας στον άλλο για δεκαετίες», έγραψε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την ιδιαίτερη σχέση τους, που υπήρξε γεμάτη από αμοιβαίο σεβασμό και αληθινή επικοινωνία.

Η ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη για το Γιάννη Μπουτάρη

«Ο δικός μου ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο κολλητός μου. Δεν έφυγε, είναι εδώ, μέσα μου, δίπλα μου, όπως είχαμε κανονίσει. Πάντα λέγαμε με πολύ χιούμορ τι θα κάνουμε, όταν ένας απ’ τους δύο φύγει πρώτος. Έχω την φωτογραφία του στο δωμάτιό μου και αυτός είχε τη δικιά μου. Είχαμε τέτοια μεγάλη φιλία και επαφή, και χωρίς να μιλάμε, για δεκαετίες.

Ξέρω ακριβώς πώς σκεφτότανε και τι θα μου έλεγε όταν είχα οποιοδήποτε πρόβλημα. Και αυτός το ίδιο. Παρόλο που είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, εκτός από την αγάπη και τη φιλία που μας συνέδεε, εκτιμούσα πάρα πολύ τη γνώμη του, και περιέργως, κι αυτός τη δική μου. Τώρα, Γιάννη μου, ό,τι και να συμβεί, βλέπω τη φωτογραφία σου και ξέρω τι θα μου έλεγες και πώς θα με συμβούλευες να αντιμετωπίσω το κάθε πρόβλημα που με βρίσκει. Εσύ τη δικιά μου δεν τη χρειάζεσαι πια. Είμαι σίγουρος ότι θα με προσέχεις από ’κει πάνω. Ευτυχώς δε μου λείπεις, γιατί είσαι μέσα μου.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε περάσει μαζί, για την αγάπη σου, τη φιλία σου και τη μοναδική προσωπικότητά σου. Χαίρομαι που επιτέλους θα ξαναβρεθείς με τη γυναίκα σου και τη μανούλα σου που τόσο αγαπούσες.

See you soon, αγαπημένε μου φίλε.

