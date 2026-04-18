Ψυχοσάββατο 2026: Πότε πέφτει το τελευταίο του έτους και τι συμβολίζουν τα «χρυσά κόλλυβα»

Με βαθιά κατάνυξη και έντονο συμβολισμό, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο τα Ψυχοσάββατα, ημέρες αφιερωμένες στη μνήμη των κεκοιμημένων. Το δεύτερο και τελευταίο Ψυχοσάββατο του 2026 πέφτει στις 30 Μαΐου, καθώς προηγείται της Κυριακής της Πεντηκοστής, η οποία φέτος εορτάζεται στις 31 Μαΐου 2026.

Η ημέρα αυτή έχει ξεχωριστή θέση στην εκκλησιαστική ζωή, καθώς δεν αφορά μόνο την ατομική μνήμη αγαπημένων προσώπων, αλλά συνδέεται με τη συνολική προσευχή της Εκκλησίας για όλους τους κεκοιμημένους. Στην ορθόδοξη παράδοση, το Ψυχοσάββατο πριν από την Πεντηκοστή χαρακτηρίζεται από καθολικότητα, αφού η δέηση απλώνεται «υπέρ πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων», ακόμη και για εκείνους που δεν έχουν κάποιον να τους μνημονεύει.

Η σημασία του Ψυχοσάββατου

Η Εκκλησία αντιμετωπίζει τα Ψυχοσάββατα ως ημέρες μνήμης, προσευχής και ελπίδας. Δεν στέκεται μόνο στη λύπη της απώλειας, αλλά εκφράζει την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέλος, αλλά πέρασμα προς την αιώνια ζωή. Γι’ αυτό και τα μνημόσυνα, η θεία λειτουργία και οι επιμνημόσυνες δεήσεις δεν λειτουργούν απλώς ως τελετουργική υποχρέωση, αλλά ως πράξη πνευματικής κοινωνίας ανάμεσα στους ζώντες και τους κεκοιμημένους.

Στην πράξη, την ημέρα αυτή οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς και στα κοιμητήρια, δίνουν ονόματα για μνημόνευση και προσφέρουν κόλλυβα για την ανάπαυση των ψυχών. Η λειτουργική αυτή πράξη είναι από τις πιο ζωντανές εκφράσεις της ορθόδοξης παράδοσης, γιατί συνδυάζει τη μνήμη με την προσευχή και την προσευχή με την ελπίδα της Αναστάσεως.

Τι είναι τα «χρυσά κόλλυβα»

Ιδιαίτερη θέση στο Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής έχουν τα λεγόμενα «χρυσά κόλλυβα». Πρόκειται για την παραδοσιακή προσφορά κολλύβων, η οποία σε πολλές περιοχές γίνεται με μεγαλύτερη επιμέλεια, πλουσιότερα υλικά και πιο προσεγμένη διακόσμηση. Το βασικό τους στοιχείο, το σιτάρι, έχει βαθύ συμβολισμό στην ορθόδοξη παράδοση, καθώς παραπέμπει στη φθορά που γεννά ζωή, στην ταφή που οδηγεί στην ανάσταση, και στη μνήμη που μετατρέπεται σε ελπίδα.

Συχνά στα κόλλυβα προστίθενται ρόδι, καρύδια, αμύγδαλα, ζάχαρη, σταφίδες και αρωματικά, ενώ η ονομασία «χρυσά» δεν αφορά μόνο την εμφάνιση ή το χρώμα τους. Συνδέεται και με την ίδια την αξία της προσφοράς: μια πράξη τιμής, αγάπης και μνημόνευσης προς τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά παραμένουν παρόντες στην καρδιά και στην προσευχή των οικείων τους.

Μια ημέρα μνήμης και εσωτερικής επιστροφής

Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να τρέχουν, το Ψυχοσάββατο κρατά ζωντανή την ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί για λίγο απέναντι στη μνήμη, στην απώλεια και στη συνέχεια της σχέσης με εκείνους που δεν είναι πια εδώ. Δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Είναι μια στιγμή περισυλλογής, σιωπής και πνευματικής επιστροφής, όπου η αγάπη παίρνει τη μορφή προσευχής.

Έτσι, το Ψυχοσάββατο της 30ής Μαΐου 2026 δεν αποτελεί μόνο μια ημέρα πένθους ή τυπικής μνημόνευσης. Είναι μια από τις πιο ουσιαστικές υπενθυμίσεις της ορθόδοξης πίστης ότι οι δεσμοί της αγάπης δεν χάνονται με τον θάνατο και ότι η μνήμη, όταν ενώνεται με την προσευχή, γίνεται φως και παρηγοριά.

