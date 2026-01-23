Πτολεμαΐδα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοφορία – Στη δικογραφία και οι γονείς τους

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στην Πτολεμαΐδα για εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας, μετά από καταγγελία 19χρονου θύματος.

Πτολεμαΐδα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοφορία – Στη δικογραφία και οι γονείς τους
23 Ιαν. 2026 15:05
Σε συλλήψεις δύο ανήλικων για εκβίαση, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πτολεμαΐδα, έπειτα από καταγγελία 19χρονου, ο οποίος κατήγγειλε ότι δεχόταν απειλές και οικονομική εκμετάλλευση επί εβδομάδες.

Η υπόθεση εκβίασης του 19χρονου

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικοι, από τις 14 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 21 Ιανουαρίου 2026, απειλούσαν τον 19χρονο και του απέσπασαν τμηματικά 230 ευρώ, ένα μπουφάν και ένα κινητό τηλέφωνο.

Μετά από αναζητήσεις, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Πώληση του κινητού και νέες συλλήψεις

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των ανηλίκων πούλησε το κινητό που είχε αποσπάσει από τον 19χρονο σε 21χρονο έναντι 300 ευρώ. Ο 21χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη την ίδια ημέρα.

Ναρκωτικά και όπλα

Από την προανάκριση προέκυψε επίσης ότι οι ανήλικοι είχαν προμηθευτεί ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 300 γραμμαρίων από 20χρονο έναντι 1.500 ευρώ, με σκοπό τη μεταγενέστερη διακίνησή της.

Τα ναρκωτικά είχαν κρυφτεί σε σπίτι ενός εκ των ανηλίκων στην Πτολεμαΐδα.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες και στις οικίες τους, κατασχέθηκαν:

313,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης βάρους 0,55 γραμμαρίων

το μπουφάν και το κινητό που είχαν αφαιρεθεί από τον 19χρονο

ένα ρόπαλο

220 ευρώ, προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών

Στη δικογραφία και οι γονείς

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν επίσης οι τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ τέσσερις από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση.

