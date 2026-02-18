Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος

Ευχάριστα για τους καταναλωτές έρχονται στο μέτωπο των τιμών ρεύματος, καθώς οι τιμές που παραπέμπουν περισσότερο σε ανοιξιάτικες συνθήκες παρά σε “καρδιά” χειμώνα καταγράφει τις τελευταίες ημέρες η ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για αισθητή αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια του Μαρτίου.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν στο σύστημα οδήγησαν σε εκτόξευση της παραγωγής από αιολικά πάρκα, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν τιμές που, σε ορισμένες περιπτώσεις, κινούνται σε επίπεδα που σπάνια παρατηρούνται εν μέσω χειμερινής περιόδου.

Ενδεικτική της μεταστροφής είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών:

Την Κυριακή, η μέση τιμή διαμορφώθηκε μόλις στα 27 ευρώ/MWh, με τις ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά να καλύπτουν πάνω από το 70% της ζήτησης.

Τη Δευτέρα, η μέση τιμή ανήλθε στα 71 ευρώ/MWh.

Την Τρίτη, η τιμή υποχώρησε εκ νέου στα 57 ευρώ/MWh.

Η σύγκριση με τον Ιανουάριο είναι αποκαλυπτική: ο προηγούμενος μήνας έκλεισε κοντά στα 108,67 ευρώ/MWh, ενώ μέχρι στιγμής το Φεβρουάριο η τιμή διαμορφώνεται στα 97,85 ευρώ/MWh δηλαδή καταγράφεται υποχώρηση της τάξης του 10%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν και αρνητικές ωριαίες τιμές – φαινόμενο που συνδέεται συνήθως με ανοιξιάτικες ή φθινοπωρινές περιόδους υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ και χαμηλής ζήτησης, όχι όμως με τον χειμώνα.

πηγή: capital.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



