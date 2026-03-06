Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές

Τραγικό τέλος είχε η σχολική εκδρομή στην Αθήνα για έναν 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στα Εξάρχεια.

06 Μαρ. 2026 15:01
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού, στα Εξάρχεια, όπου διέμενε με συμμαθητές του στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν μόνος στο δωμάτιό του στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, όταν έπεσε από το μπαλκόνι και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση ενός τραγικού δυστυχήματος. Όπως αναφέρουν συμμαθητές του, ο 15χρονος δεν είχε δείξει καμία ένδειξη ότι θα μπορούσε να βλάψει τον εαυτό του.

Λίγη ώρα πριν από το συμβάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο μαθητής βρισκόταν με φίλους του στα δωμάτια του ξενοδοχείου και έπαιζαν, ενώ μάλιστα την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένη η επιστροφή της μαθητικής αποστολής στη Γαλλία.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στους συμμαθητές του, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονταν σε διπλανό μπαλκόνι και είδαν τον 15χρονο να πέφτει στο κενό.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

