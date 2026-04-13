Πτώση για το χρυσό: Η πίεση από το δολάριο και το «ράλι» του πετρελαίου

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026, αγγίζοντας χαμηλό εξαημέρου. Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου σε συνδυασμό με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τις ελπίδες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε πτώση 0,6%, υποχωρώντας στα 4.718,98 δολάρια ανά ουγγιά κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ (παράδοσης Ιουνίου), τα οποία κατέγραψαν απώλειες 1%, διαμορφούμενα στα 4.742 δολάρια.

Η αγορά πολύτιμων μετάλλων δέχεται ισχυρές πιέσεις από το μέτωπο της ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν το φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που εντείνει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,4%, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναγκάζει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους. Παρότι ο χρυσός αποτελεί παραδοσιακά «καταφύγιο» κατά του πληθωρισμού, η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 μειώνει την ελκυστικότητά του, καθώς το μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση (μέρισμα ή επιτόκιο).

Η πορεία των υπόλοιπων μετάλλων

Στις υπόλοιπες αγορές μετάλλων καταγράφηκαν μικτές τάσεις:

Ασήμι: Σημαντική υποχώρηση 2,2% στα 74,23 δολάρια.

Πλατίνα: Πτώση 0,5% στα 2.034,95 δολάρια.

Παλλάδιο: Αντίρροπη κίνηση με άνοδο 1%, στα 1.535,77 δολάρια ανά ουγγιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



