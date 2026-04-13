Στενά Ορμούζ: Φόβοι για μεγάλο οικονομικό κραχ στην παγκόσμια αγορά!

Εφιαλτικό μπορεί να γίνει το σκηνικό για την παγκόσμια οικονομία, καθώς ο αποκλεισμός του Στενού του Hormuz από τις ΗΠΑ απειλεί να τινάξει στον αέρα την ενεργειακή αγορά.

Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για μια επερχόμενη «τέλεια καταιγίδα» που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του μαύρου χρυσού στα 150 δολάρια το βαρέλι. Η επικείμενη απώλεια 12 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, θα προκαλέσει παγκόσμιο ενεργειακό έμφραγμα.

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 103 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα (13/4), μετά το ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, κλιμακώνοντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που έχει κλονίσει τις αγορές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν την εφαρμογή του αποκλεισμού -ο οποίος αφορά όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια- από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

«Ο αριθμός που είδαμε σήμερα το πρωί -τα 103 δολάρια, μια αύξηση 8%- δεν αντικατοπτρίζει καθόλου αυτό που θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν πραγματικά να προχωρήσουν σε αυτή την ανάσχεση», δήλωσε ο Jorge Montepeque, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group, στην τηλεόραση του Bloomberg. «Πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Θα έπρεπε να είναι στα 140 ή 150 δολάρια».

Ο αμερικανικός αποκλεισμός θα μετέτρεπε μια περιφερειακή σύγκρουση σε μια δυνητικά παγκόσμια διαμάχη, με απώλεια προσφοράς που αγγίζει έως και τα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σημείωσε ο Montepeque. Οι traders θεώρησαν «υπερβολικά τρελό» το σενάριο να αποκλειστούν και οι δύο πλευρές του Στενού , εξ ου και οι σχετικά ήρεμες αντιδράσεις των τιμών κατά την ασιατική συνεδρίαση, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αυτό είναι, με μια λέξη: Παραφροσύνη», δήλωσε ο Montepeque σε συνέντευξή του στη Haslinda Amin. «Δεν έχει λογική αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, γιατί είναι τόσο εστιασμένες στο Ιράν που χάνουν την επαφή με το τι προκαλούν στον κόσμο. Και ο πόνος εντοπίζεται στην Ασία, στον Νότιο Ειρηνικό, σε οποιονδήποτε εξαρτάται από το πετρέλαιο».

Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να κυμανθούν γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, υπαναχωρήσει από ορισμένες ενέργειές του, σύμφωνα με τον Montepeque.

