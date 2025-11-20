PULSE: Στις 16 μονάδες η ΝΔ από τον ΠΑΣΟΚ-Η απάντηση για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι και στον απόηχο των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών του Ζαππείου – και παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη – η ΝΔ κερδίζει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και φτάνει στο 30% με κατανομή των αναποφάσιστων.

To προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει στις 16 μονάδες (από 15,5 τον Οκτώβριο) στην εκτίμηση ψήφου, παρά το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η εταιρεία κατέγραψε σταθερότητα στο 8% για την Ελληνική Λύση και για τον ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, ενώ από μισή μονάδα χάνουν Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ που ισοψηφούν στο 7% στην πρόθεση ψήφου . Η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25 χάνουν μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου αλλά καταγράφονται στο 4% στην εκτίμηση, ενώ Νίκη, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας χάνουν το εισιτήριο για τη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης. Παράλληλα, καταγράφεται νέα άνοδος της «γκρίζας ζώνης», που φτάνει πλέον στο 18%.

Οι ενεργειακές συμφωνίες

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες υπάρχει αποδοχή άνω του 50% για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – στο σύνολο φτάνει το 59% – ενώ μόνον στην κατηγορία εκείνων που αυτοχαρακτηρίζονται «αριστεροί» η αποδοχή είναι μειοψηφική, στο 31%.

Τα «νέα κόμματα»

Άνοδο τριών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφανίζουν οι θετικές γνώμες για ένα «κόμμα Τσίπρα» – ανεβαίνουν στο 14% από 11% τον Οκτώβριο. Στους αυτοχαρακτηριζόμενους ως «αριστεροί» και «κεντροαριστεροί» , οι θετικές γνώμες είναι πάνω από 30% – και πέφτουν στο 8% στους ψηφοφόρους του Κέντρου.

Μικρή άνοδο – από το 5% στο 6% – εμφανίζουν οι θετικές γνώμες για ένα «κόμμα Σαμαρά», που δείχνει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στους αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους της ΝΔ – αυτούς δηλαδή που ψήφισαν το κυβερνών κόμμα το 2023 αλλά δεν απαντούν το ίδιο σήμερα στην πρόθεση ψήφου.

