Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ

Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ
05 Νοέ. 2025 14:51
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης τελέστηκε την Τετάρτη (5/11), η κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, Διονυσίας Λόξα, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στον Πύργο Ηλείας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 1 Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου. Στο πλευρό της βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ, που θέλησαν να της συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η Αγγελική Νικολούλη, ήταν βαθιά συντετριμμένη, χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ

Η εκλιπούσα, γυναίκα αγαπητή και σεβαστή στην τοπική κοινωνία, είχε τρία παιδιά — τη Μαρία, τον Νίκο και την Αγγελική — και είχε αντιμετωπίσει στη ζωή της δύσκολες δοκιμασίες, χάνοντας δύο εγγόνια σε νεαρή ηλικία.


Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη στο Instagram λίγες ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, όπου έγραψε:

«Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω.

Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο.

“Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Ιαπωνία: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τις αρκούδες ΒΙΝΤΕΟ
16:12 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ολες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι κλειστοί δρόμοι
16:04 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία
15:56 Νέος νόμος στην Κίνα: Μόνο οι πτυχιούχοι μπορούν πλέον να μιλούν για «σοβαρά θέματα» στα social media
15:48 Δρόμοι στη Σκιάθο μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας
15:40 Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της
15:32 Πάτρα – σπιράλ: Λάθος που στοίχισε 55.000 ευρώ χωρίς πολιτική ευθύνη
15:24 Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια
15:16 Κρήτη: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια
15:08 Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: «Ώρα ν’ ακουστεί η δική μου φωνή» – Η προδημοσίευση στο site του Ινστιτούτου
15:02 Η Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Φανταστική πρώτη επαφή με έναν ηγέτη που εμπνέει»
15:00 Αχαΐα: «Πνίγονται» οι διευθυντές σχολείων – Δάσκαλοι καλούνται να δοκιμάζουν φαγητά και να ελέγχουν οχήματα
14:56 ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: «Απαξίωσε συνειδητά έναν φορέα κοινωνικής συνοχής»
14:51 Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ
14:49 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκιλφόιλ
14:46 Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών – Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι
14:39 Άδωνις Γεωργιάδης σε Νατσιό: «Παρουσιάζετε ψεύτικες φωτογραφίες στη Βουλή – Ντροπή για την “Νίκη”» ΒΙΝΤΕΟ
14:26 Βία στο κέντρο του Ηρακλείου: Παρέα ανηλίκων ξυλοκόπησε 19χρονο για 20 ευρώ
14:23 Πάτρα: Έργα και ασφαλτοστρώσεις σε Γηροκομειό και Πανεπιστημίου
14:18 Επανεμφάνιση της «ομάδας των 11» της ΝΔ – Παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ