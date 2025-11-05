Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης τελέστηκε την Τετάρτη (5/11), η κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, Διονυσίας Λόξα, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στον Πύργο Ηλείας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 1 Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου. Στο πλευρό της βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ, που θέλησαν να της συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η Αγγελική Νικολούλη, ήταν βαθιά συντετριμμένη, χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Η εκλιπούσα, γυναίκα αγαπητή και σεβαστή στην τοπική κοινωνία, είχε τρία παιδιά — τη Μαρία, τον Νίκο και την Αγγελική — και είχε αντιμετωπίσει στη ζωή της δύσκολες δοκιμασίες, χάνοντας δύο εγγόνια σε νεαρή ηλικία.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη στο Instagram λίγες ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, όπου έγραψε:

«Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω.

Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο.

“Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».

