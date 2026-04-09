Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για τη φρίκη στο 10 μηνών βρέφος, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στη φυλακή οδηγούνται η μητέρα και ο σύντροφός της για την υπόθεση της κακοποίησης του βρέφους στον Πύργο, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελικής λειτουργού, σε μια εξέλιξη που δίνει νέα, βαρύτατη διάσταση στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ.

Η υπόθεση αφορά το βρέφος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τα τραύματά του να έχουν κινητοποιήσει από την πρώτη στιγμή τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας άσκησε σε βάρος και των δύο κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου

Η απόφαση για προφυλάκιση

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ανακρίτρια και, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη, καθώς πρόκειται για βρέφος με πολλαπλά και εμφανή τραύματα.

Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι από τις πλέον βαριές σε τέτοιου τύπου υποθέσεις. Δεν αφορά απλώς παραμέληση ή πλημμεληματική συμπεριφορά, αλλά πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα που συνδέεται με σοβαρή και σκοπούμενη σωματική βλάβη σε ανήμπορο θύμα.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το patrisnews.com, ως βασικός κακοποιητής φέρεται να εξετάζεται ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκαλούσε στο παιδί τραύματα από δαγκώματα και εγκαύματα με τσιγάρο. Την ίδια ώρα, η μητέρα κατηγορείται ότι δεν έκανε όσα όφειλε για να σταματήσει την κακοποίηση του παιδιού της.

Η εικόνα που προκύπτει από το υλικό της δικογραφίας και τα ευρήματα των αρχών είναι εξαιρετικά βαριά. Τα τραύματα στο σώμα του βρέφους περιγράφονται ως πολλαπλά και εμφανή, στοιχείο που ενίσχυσε το κατηγορητήριο και οδήγησε στις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις.

Υπόθεση που προκαλεί σοκ

Η υπόθεση στον Πύργο έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, όχι μόνο λόγω της ηλικίας του παιδιού, αλλά και λόγω της ωμότητας που περιγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας. Η προφυλάκιση της μητέρας και του συντρόφου της σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στην πορεία της έρευνας, καθώς πλέον η υπόθεση μπαίνει σε ακόμα πιο αυστηρό δικαστικό πλαίσιο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την πορεία της υγείας του βρέφους όσο και για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, που ήδη συγκαταλέγεται στις πιο βαριές και συγκλονιστικές των τελευταίων εβδομάδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, αναφέρει: “Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, δυο 18χρονοι ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, στις 16/03/2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου, η κατηγορούμενη γυναίκα, μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του.

Κατά την εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών διαπιστώθηκε ότι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Πρωτοδικών Ηλείας και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι”.

