Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου

Με το φόβο να θολώνει το αθώο βλέμμα του και να ξεσπά σε κλάμα κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα του θαλάμου νοσηλείας του, το δέκα μηνών βρέφος παραμένει στο Καραμανδάνειο.

Σχεδόν ένα μήνα μετά από την μεταφορά του, αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και ακολούθως στο παιδιατρικό της Πάτρας, οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αποφανθεί εάν πρόκειται για θύμα κακοποίησης. Οπως έχουμε αναδείξει το βρέφος, έφερε σοβαρά κατάγματα σε πόδι και χέρι ενώ φέρει στο σώμα του παλαιά σημάδια από δαγκώματα και χτυπήματα. Επίσης, έχει διαγνωστεί με οστεομυελίτιδα για την αντιμετώπιση της οποίας συνεχίζει να του χορηγείται ενδοφλέβια αγωγή.

Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη στο 10 μηνών βρέφος από τον Πύργο

«Η υγεία του εξελίσσεται ομαλά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν διαρκή βελτίωση. Ωστόσο, απαιτείται η συνέχιση της ενδοφλέβιας θεραπείας του», μας περιέγραψε ο παιδοχειρουργός διευθυντής ΕΣΥ του Καραμανδανείου Βασίλης Αλεξόπουλος.

Οπως έγραψε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», με απόφαση του εισαγγελέα έχει απομακρυνθεί από το πλευρό του, η μητέρα του και η φροντίδα του έχει ανατεθεί σε αποκλειστική νοσηλεύτρια με όλα τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης. «Εκείνο που έχει τραβήξει την προσοχή μας στην περίπτωση αυτού του βρέφους είναι ο φόβος που καταγράφουμε στις αντιδράσεις του. Για παράδειγμα κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα του θαλάμου ξεσπά σε γοερό κλάμα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι κουβαλάει στη ψυχούλα του», σημειώνει ο κ. Αλεξόπουλος.

Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο

Αυτό που προβληματίζει πλέον είναι το μέλλον αυτού του παιδιού. Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή για την αναδοχή του, αλλά κανένας δεν γνωρίζει πότε θα συμβεί αυτό καθώς οι σχετικές διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες. Δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη δομών για τη φροντίδα των παιδιών που με εισαγγελική εντολή πρέπει να απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, το συγκεκριμένο βρέφος όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα παιδιά, θα παραμείνει κλεισμένο μέσα στο νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί στέγη για τη μεταφορά του ή οικογένεια για την αναδοχή του.

Πρόβλημα διαχρονικό για το οποίο δυστυχώς δεν έχει δρομολογηθεί λύση.

Υπενθυμίζουμε ότι στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού φιλοξενήθηκαν το 2025, 400 κακοποιημένα παιδιά.

Την ίδια χρονιά στο Παίδων Πεντέλης φιλοξενήθηκαν 65 κακοποιημένα παιδιά, στο Καραμανδάνειο 93 και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών φιλοξενήθηκαν 13 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή.

Αυξημένος εμφανίζεται κατά την τρέχουσα χρονιά, ο αριθμός των παιδιών που διακομίζονται στα νοσοκομεία μας είτε με σημάδια κακοποίησης, είτε με εισαγγελική εντολή.

Οσο δεν αναπτύσσονται ολοκληρωμένες παιδικές στέγες, τα παιδιά αυτά αναγκαστικά θα περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα φυλακισμένα στον θάλαμο ενός νοσοκομείου με ότι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια και τις νοσηλευτικές μονάδες.

