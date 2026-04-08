Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 10μηνου βρέφους από τον Πύργο που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Με εντολή της Εισαγγελέως Πύργου απομακρύνθηκε η μητέρα από το νοσοκομείο, ενώ η φροντίδα του παιδιού ανατέθηκε πλέον σε αποκλειστική νοσηλεύτρια.

08 Απρ. 2026 11:06
Pelop News

Ραγδαία τροπή παρουσιάζει η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο, το οποίο παραμένει για νοσηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς με εισαγγελική εντολή απομακρύνθηκε η μητέρα από το νοσηλευτικό ίδρυμα και άλλαξε το καθεστώς επιτήρησης και φροντίδας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας Πύργου έδωσε εντολή να αποχωρήσει η μητέρα από το νοσοκομείο. Παράλληλα, αποχώρησε και ο αστυνομικός που έως πρόσφατα είχε αναλάβει τη φύλαξη, επίσης κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Με τα νέα δεδομένα, η φροντίδα του βρέφους έχει περάσει πλέον σε αποκλειστική νοσηλεύτρια, η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη και παρακολούθησή του εντός του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου, παρά το γεγονός ότι γιατροί έχουν προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες, εκφράζοντας τη θέση ότι το παιδί έχει υποστεί κακοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιατροδικαστική έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών δεν υπήρχε σαφής αναφορά σε κακοποίηση, καθώς γινόταν λόγος και για «παραμέληση», διατύπωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των γιατρών.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, ενώ τα ερωτήματα γύρω από την ποινική και δικαστική της εξέλιξη εξακολουθούν να είναι πολλά.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
