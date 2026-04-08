Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο

Ραγδαία τροπή παρουσιάζει η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο, το οποίο παραμένει για νοσηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς με εισαγγελική εντολή απομακρύνθηκε η μητέρα από το νοσηλευτικό ίδρυμα και άλλαξε το καθεστώς επιτήρησης και φροντίδας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας Πύργου έδωσε εντολή να αποχωρήσει η μητέρα από το νοσοκομείο. Παράλληλα, αποχώρησε και ο αστυνομικός που έως πρόσφατα είχε αναλάβει τη φύλαξη, επίσης κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Με τα νέα δεδομένα, η φροντίδα του βρέφους έχει περάσει πλέον σε αποκλειστική νοσηλεύτρια, η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη και παρακολούθησή του εντός του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου, παρά το γεγονός ότι γιατροί έχουν προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες, εκφράζοντας τη θέση ότι το παιδί έχει υποστεί κακοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιατροδικαστική έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών δεν υπήρχε σαφής αναφορά σε κακοποίηση, καθώς γινόταν λόγος και για «παραμέληση», διατύπωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των γιατρών.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, ενώ τα ερωτήματα γύρω από την ποινική και δικαστική της εξέλιξη εξακολουθούν να είναι πολλά.

