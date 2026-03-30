Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη στο 10 μηνών βρέφος από τον Πύργο

Εξελίξεις σήμερα στην υπόθεση με το 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο που νοσηλεύεται στο Καραμανδανείο Νοσοκομείο και γιατροί «βλέπουν» σημάδια κακοποίησης.

Μπορεί να μην έχει ασκηθεί καμία δίωξη από την Εισαγγελία Πατρών, όμως δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Πύργου για αστυνομική φύλαξη του μωρού μέσα στο Νοσοκομείο.

Πράγματι λίγη ώρα μετά υπάρχει πλέον αστυνομική φύλαξη για όλο το 24ωρο στον χώρο του νοσοκομείου και αυτό δείχνει από την Εισαγγελία η οποία προφανώς έχει λόγους και θέλει να προστατεύσει το βρέφος.

Ηλεία: Στα χέρια του εισαγγελέα η υπόθεση με το κακοποιημένο βρέφος

Στο μεταξύ την έντονη ανησυχία του για τον χειρισμό της υπόθεσης του βρέφους 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με ύποπτα τραύματα, εξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση.

