Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη στο 10 μηνών βρέφος από τον Πύργο

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του που μπήκε στο νοσοκομείο στις 13 Μαρτίου

30 Μαρ. 2026 22:22
Pelop News

Εξελίξεις σήμερα στην υπόθεση με το 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο που νοσηλεύεται στο Καραμανδανείο Νοσοκομείο και γιατροί «βλέπουν» σημάδια κακοποίησης.

Μπορεί να μην έχει ασκηθεί καμία δίωξη από την Εισαγγελία Πατρών, όμως δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Πύργου για αστυνομική φύλαξη του μωρού μέσα στο Νοσοκομείο.

Πράγματι λίγη ώρα μετά υπάρχει πλέον αστυνομική φύλαξη για όλο το 24ωρο στον χώρο του νοσοκομείου και αυτό δείχνει  από την  Εισαγγελία η οποία προφανώς έχει λόγους και θέλει να προστατεύσει το βρέφος.

Ηλεία: Στα χέρια του εισαγγελέα η υπόθεση με το κακοποιημένο βρέφος

Στο μεταξύ την έντονη ανησυχία του για τον χειρισμό της υπόθεσης του βρέφους 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με ύποπτα τραύματα, εξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ